Un'ultima giornata della regular season dalle emozioni forti, anzi fortissime quella della Serie B 2017/2018. Il verdetto più importante è quello relativo al Parma che torna in Serie A e lo fa con un'impresa storica centrando la terza promozione consecutiva dopo quella dalla D alla Lega Pro, e dalla Lega Pro alla B. Mai nessuno c'era riuscito. Decisiva la vittoria sul campo dello Spezia, ma soprattutto l'incredibile pareggio interno del Frosinone contro il Foggia con i ciociari che sono stati raggiunti nel finale, sciupando così un clamoroso match point. Gli uomini di Longo ora dovranno passare dai playoff, come il Palermo.

Parma promosso in Serie A, terza storica impresa consecutiva

Festa grande dunque in terra ligure per la squadra di D’Aversa. Il Parma, dopo l’Empoli, conquista matematicamente la Serie A sfruttando gli ultimi 90’ a disposizione. Decisivo il successo per 2-0 e il contemporaneo pareggio del Frosinone contro il Foggia. I ducali tornano nell’Olimpo del calcio italiano, da cui mancavano dal 2014/2015, una stagione culminata con il fallimento. Da lì in poi 3 promozioni consecutive per un Parma che ha realizzato un’impresa che non era mai riuscita a nessuno.

Decisiva la vittoria sullo Spezia, l'ex Gilardino sbaglia un rigore

Decisiva per i gialloblu la vittoria per 2-0 sul campo dello Spezia. Curioso quanto accaduto sul punteggio di 0-1 dopo la rete di Ceravolo: occasione d'oro per il grande ex Gilardino che ha sui piedi il pallone del pareggio su calcio di rigore. L'emozione gioca un brutto scherzo al campione del mondo che calcia alle stelle. A chiudere i conti nella ripresa, ci pensa Ciciretti, che approfitta della difesa ballerina degli avversari

Hara-kiri Frosinone, clamoroso pareggio con il Foggia

Se Parma ride, Frosinone piange. La squadra di Longo ha gustato solo per pochi minuti il sogno della Serie A, rimontando la rete di svantaggio e portandosi 2-1 grazie all'incredibile autorete di Rubin. Nel finale però ecco la doccia fredda con la bella rete in contro piede di Floriano che ha gelato lo stadio ciociaro. Ora i gialloblu dovranno affrontare i playoff e cercare di metabolizzare la delusione per un obiettivo sfumato in extremis.

Le squadre qualificate ai playoff della B, ci sono 3 campioni del Mondo

Il Frosinone chiude terzo e prenderà parte ai playoff, con il Palermo che ha espugnato il campo della Salernitana. Entrambe le squadre andranno direttamente nelle semifinali, mentre Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, che hanno chiuso il torneo al 5°, 6°, 7° e 8° posto, giocheranno il turno preliminare in gara unica. Curiosa la presenza in panchina di 3 campioni del mondo del 2006, ovvero Grosso (Bari), Inzaghi (Venezia) e Nesta che ha esordito al Perugia con una sconfitta a Empoli

(in aggiornamento)

I risultati della 42a e ultima giornata di Serie B

Ascoli-Brescia 0-0, Bari-Carpi 2-0, Cesena-Cremonese 1-0, Cittadella-Pro Vercelli 2-0, Empoli-Perugia 2-1, Frosinone-Foggia 2-2, Novara-Entella 0-1, Salernitana-Palermo 0-2, Spezia-Parma 0-2, Ternana-Avellino 1-2, Venezia-Pescara 0-0