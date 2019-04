Il campionato di Serie B è quasi arrivato al suo momento più importante: quello dei verdetti. A sperare in un ritorno nella massima serie c'è anche il Benevento di Cristian Bucchi, che allo stadio "Vigorito" ha vinto l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato battendo 4-2 il Cosenza. Per i sanniti si tratta di un successo importante, che permette ai giallorossi di blindare il quarto posto e tallonare ad un solo punto il Palermo terzo in classifica e impegnato nelle prossime ore a Livorno.

Per Coda e compagni, la sfida contro il Cosenza non si è però rivelata una passeggiata. Dopo le reti Bendinelli e Caldirola, c'è stata infatti la reazione degli ospiti che hanno prima dimezzato il passivo con Sciaudone e poi trovato il pareggio al 44esimo con Tudino. Rimontate nei primi 45 minuti, le Streghe sono nuovamente tornate avanti nel punteggio nella ripresa grazie alle reti di Armenteros e di Coda: al suo diciannovesimo centro in campionato.

Le ultime tre partite del Benevento

In attesa delle altre gare, tra le quali spicca non solo la trasferta in Toscana del Palermo, ma anche l'impegno in casa del Pescara contro il Verona e soprattutto il big match dal profumo di Serie A tra Lecce e Brescia, il Benevento consolida la quarta piazza e guarda anche al calendario delle ultime tre settimane. I ragazzi di Bucchi, dopo il Cosenza, saranno infatti di scena a Crotone per poi ospitare il Padova (probabilmente già retrocesso), e chiudere in casa del Brescia nell'ultimo turno di Serie B, con le Rondinelle che potrebbero aver già conquistato matematicamente la promozione diretta. Per continuare a coltivare sogni di Serie A ed evitare beffe dolorose al foto finish, il Benevento sarà dunque costretto a vincere tutte e tre le gare a disposizione, prima di pensare agli scontri nei playoff.