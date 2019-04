Quattro giornate alla fine del campionato per raggiungere o battere il record di gol di Luca Toni in B. L'ex campione del Mondo li segnò con il Palermo nella stagione 2003/2004 e quel primato oggi può cadere per mano di Alfredo Donnarumma. Ventotto anni, originario di Torre Annunziata (come Ciro Immobile che gioca nella Lazio), capocannoniere nel torneo cadetto con 25 reti in 28 gare giocate e una media di una rete ogni 91 minuti. Tutte scandite da un'esultanza con dedica particolare quando con pollice e indice mima la lettera L, iniziale del nome di sua moglie Luisa.

Media gol pazzesca, segna ogni 91 minuti

Nessuno ha fatto meglio di lui nemmeno in A dove Fabio Quagliarella (in cima alla classifica marcatori con 22 centri) segna ogni 126 minuti. Basta questo dato per definirlo ‘sentenza': quando c'è lui in campo è ‘matematico' partire con una rete di vantaggio. Padova e Spezia le vittime preferite, entrambe schiantate con una tripletta. La Salernitana è l'ultima formazione contro la quale è andato a bersaglio. Il Brescia la prossima che spingerà verso la promozione dopo averla conquistata un anno fa con l'Empoli in coppia con Ciccio Caputo: 23 sigilli e nomignolo speciale, Super Sayan.

in foto: La scheda di Alfredo Donnarumma (fonte transfermarkt.it)

Perché lo chiamano Super Sayan

Perché lo chiamano come il protagonista di Dragon Ball? Tutto nasce dal modo di festeggiare un gol assieme all'ex compagno di reparto, Ciccio Caputo. Ironia della sorte, Donnarumma sta per andare in A mentre la punta dell'Empoli è a un passo dal ritorno in B. Sliding doors, questa volta favorevoli al giocatore torrese che Cellino ha voluto a Brescia strappandolo alla concorrenza di Benevento e Palermo. Fece all-in e con 2 milioni di euro si assicurò il giocatore che oggi sta facendo la differenza.

Assalto al primato di Luca Toni in Serie B

Ce la farà Donnarumma a cancellare il primato di Toni? Può darsi. Anzi, a giudicare dalla differenza di format (quando l'ex Palermo fece 30 reti la B era a 24 squadre) è come se lo avesse già fatto. Stesso discorso per le 29 reti segnate da Bucchi nel 2005/2006 quando il torneo cadetto era a 22 club. Più vicino invece il primato di Ferrante del Torino che nella stagione 1998/1999 trascinò i granata con 26 reti in un B a 20 squadre come quella attuale. Provaci ancora, Alfredo.