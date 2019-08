Il nuovo campionato 2019/2020 è alle porte. Ancora pochi giorni e tutte le squadre di Serie A saranno infatti in campo per la prima giornata, che avrà inizio con l'anticipo delle ore 18.00 di sabato 24 agosto tra Parma e Juventus, e si concluderà lunedì 26, alle 20.45, con il ‘Monday Night' di San Siro tra Inter e Lecce. Dopo la compilazione del calendario, sono arrivate infine anche le decisioni della Lega di Serie A in merito alla copertura televisiva delle prime due giornate.

Sky parte con la Juventus, Dazn risponde con l'Inter

L'esordio dei campioni d'Italia sul difficile campo del Parma, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky. La piattaforma satellitare dell'ex patron Murdoch, avrà nel suo palinsesto anche il secondo anticipo del sabato (il primo big match della stagione): ovvero Fiorentina-Napoli, che si giocherà a Firenze alle 20.45. Dazn entrerà in gioco il giorno successivo, domenica 25 agosto, con Verona-Bologna e Roma-Genoa: entrambe alle 20.45.

Il piatto forte della piattaforma web sarà però lunedì sera con l'esordio dell'Inter di Conte. La seconda giornata di campionato, comincerà invece venerdì 30 agosto alle 20.45 con la diretta su Sky di Bologna-Spal. Il giorno dopo, questa volta alle 18, Dazn trasmetterà invece la ‘prima' del Milan di Giampaolo davanti ai suoi tifosi. La seconda super sfida del nuovo campionato, Juventus-Napoli di sabato 31/8 (ore 20.45), sarà invece commentata dai telecronisti di Sky.

La programmazione tv completa delle prime due giornate

Prima giornata

24/08/2019 Sabato 18.00 Parma-Juventus SKY

24/08/2019 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli SKY

25/08/2019 Domenica 18.00 Udinese-Milan SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Cagliari-Brescia SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 Roma-Genoa DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 Sampdoria-Lazio SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 SPAL-Atalanta SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Torino-Sassuolo SKY

26/08/2019 Lunedì 20.45 Inter-Lecce DAZN

Seconda giornata

30/08/2019 Venerdì 20.45 Bologna-SPAL SKY

31/08/2019 Sabato 18.00 Milan-Brescia DAZN

31/08/2019 Sabato 20.45 Juventus-Napoli SKY

01/09/2019 Domenica 18.00 Lazio-Roma SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Atalanta-Torino DAZN

01/09/2019 Domenica 20.45 Cagliari-Inter SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Genoa-Fiorentina SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Lecce-Hellas Verona SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Sassuolo-Sampdoria SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 Udinese-Parma DAZN