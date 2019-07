E' tutto pronto per il via ufficiale della nuova stagione calcistica 2019/2020. Mentre impazza il calciomercato e si delineano le varie squadre di Serie A, la Lega varerà oggi il calendario che aprirà il nuovo corso calcistico nostrano, compilando un tabellone che terrà compagnia a tutti gli appassionati fino al prossimo 24 maggio.

C'è la Juventus da battere ma anche da tenere d'occhio le classiche inseguitrici come il Napoli di Ancelotti, l'Inter di Conte, il Milan di Giampaolo e la Roma di Fonseca. Occhi di riguardo, poi, per le altre squadre che saranno impegnate sui fronti anche europei come l'Atalanta del riconfermato Gasperini che si cimenterà anche con il colosso Champions e il Torino che ha iniziato il suo cammino in Europa League. Curiosità a parte, le neo promosse che cercheranno spicchi di gloria per una salvezza che coinvolgerà molte protagoniste di seconda e terza fascia.

Calendario Serie A 2019/2020: a che ora inizia dove vederlo in Tv

L'appuntamento con la compilazione del calendario ufficiale della Serie A 2019/2020 è in programma in prima serata quando si darà vita a cominciare dalle 19, alla presenza di presidenti e dirigenti dei club che saranno ospiti negli studi di Sky, a Milano. La rete satellitare infatti, ha l'esclusiva totale dell'evento e lo trasmetterà con ricchi anticipi e nutriti commenti finali per raccontare ogni particolare. Potranno godersi l'evento tutti gli abbonati sulle frequenze criptate del satellite ma anche via internet con lo streaming dedicato a chi ha scaricato l'applicazione SkyGo.

La copertura di Sky, in diretta e in streaming

Per il Calendario 2019/2020, Sky ha fatto le cose in grande coprendo la serata in ogni modo. Nello specifico, la presentazione sarà seguita in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Serie A (canale 202) a partire dalle 18.45. Oltre alla diretta streaminf su SkyGo la compilazione dei calendari sarà visibile anche in streaming anche sui siti ufficiali della rete nonché sulla sua pagina Facebook.

Le partite, le dirette, le date e le soste del Calendario 2019/2020

Anche quest’anno la Serie A sarà suddivisa tra Sky e DAZN. Sky trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in diretta su Dazn che riguarderanno il match serale del sabato, la gara domenicale delle 12.30 e una partita delle 15. L'inizio è per il weekend del 25 agosto, con 3 turni infrasettimanali (il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile) e 4 le soste per gli impegni della Nazionale: l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Per quanto riguarda la pausa invernale il campionato si fermerà il 23 dicembre e riprenderà il 5 gennaio.