La Lega Serie A, oltre ad anticipi e posticipi delle prime due giornate del campionato 2019/2020, ha reso nota anche la programmazione dei 20 big match del torneo in base alla scelta degli assegnatari dei diritti tv (Sky e Dazn). Date e orari non sono ancora certi perché dipendono dal calendario di Champions League e dal cammino delle italiane. Juventus-Napoli, che vedrà Sarri per la prima volta affrontare il suo passato, si giocherà il 31 agosto alle 20:45, il derby di Milano potrebbe giocarsi nuovamente alle 12:30 mentre il derby d'Italia (Inter-Juve), Juve-Milan e Napoli-Inter dovrebbero giocarsi in serale. Lazio-Roma si disputerà alle 18:00 del primo settembre mentre sarà posticipo per la stracittadina della Mole.

Girone d'andata

2ª giornata: Juventus-Napoli (sabato 31 agosto ore 20.45 – Sky)

4ª giornata: Milan-Inter (sabato 21 settembre ore 20.45 o domenica 22 settembre ore 12.30 – Dazn)

7ª giornata: Inter-Juventus (domenica 6 ottobre ore 20.45 – Sky)

11ª giornata: Torino-Juventus (sabato 2 novembre ore 20.45 – Dazn)

11ª giornata: Roma-Napoli (domenica 3 novembre ore 20.45 o sabato 2 novembre ore 15 o sabato 2 novembre ore 15 – Sky)

12ª giornata: Juventus-Milan (domenica 10 novembre ore 20.45 – Sky)

13ª giornata: Milan-Napoli (domenica 24 novembre ore 20.45 o sabato 23 novembre ore 18 o sabato 23 novembre ore 15 – Sky)

15ª giornata: Inter-Roma (domenica 8 dicembre ore 20.45 o sabato 7 dicembre ore 18 o venerdì 6 dicembre ore 20.45 – Sky)

15ª giornata: Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre ore 20.45 – Dazn)

18ª giornata: Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio ore 20.45 – Sky)

19ª giornata: Roma-Juventus (domenica 12 gennaio ore 20.45 o sabato 11 novembre ore 18 – Sky)

Girone di ritorno

21ª giornata: Napoli-Juventus (domenica 26 gennaio ore 20.45 o sabato 25 gennaio ore 18 – Sky)

23ª giornata: Inter-Milan (domenica 9 febbraio ore 20.45 o sabato 8 febbraio ore 18 – Sky)

26ª giornata: Juventus-Inter (domenica 1 marzo ore 20.45 o sabato 29 febbraio ore 18 – Sky)

30ª giornata: Napoli-Roma (domenica 5 aprile ore 20.45 o sabato 4 aprile ore 18 o sabato 4 aprile ore 15 – Sky)

31ª giornata: Milan-Juventus (sabato 11 aprile ore 20.45 – Dazn)

32ª giornata: Napoli-Milan (domenica 19 aprile ore 20.45 o sabato 18 aprile ore 18 – Sky)

34ª giornata: Roma-Inter (domenica 26 aprile ore 20.45 o sabato 25 aprile ore 15 o sabato 25 aprile ore 15 – Sky)

37ª giornata: Inter-Napoli (domenica 17 maggio ore 20.45 – Sky)

38ª giornata: Juventus-Roma (domenica 24 maggio ore 20.45 – Sky)