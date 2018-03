“Il mese decisivo per lo scudetto sarà quello di marzo”, disse Allegri un po’ di mesi fa. Sostituendo la parola scudetto si sono espressi in modo simile anche i tecnici che lottano per un posto in Europa o per la salvezza. Marzo è arrivato e i conti potrebbero, in un modo o nell’altro, farsi subito. Perché il calendario ha fatto un bello scherzetto e nel prossimo weekend prevede tre super sfide tra le prime sei della classe, uno spareggio europeo tra Atalanta e Sampdoria e tante sfide salvezza.

Napoli-Roma e Lazio-Juve

Dieci vittorie di fila per il Napoli, nove per la Juve, che domenica per via della neve non ha giocato contro l’Atalanta. Le squadre di Sarri e Allegri volano e tengono un ritmo davvero impressionante. Sabato, una dopo l’altra, scendono in campo entrambe. Alle 18 la Juventus giocherà all’Olimpico contro la Lazio, appena eliminata in Coppa Italia dal Milan. Mentre alle 20.45 ci sarà Napoli-Roma. Lo scudetto e la qualificazione in Champions si incrociano in due super sfide.

Juve senza Higuain all’Olimpico

Due partite che promettono spettacolo e scintille. Perché la Juventus, senza Higuain ma con Dybala, affronterà la Lazio di Inzaghi, che ha vinto due volte su due in questa stagione con i bianconeri. La porta della Juve è inviolata da due mesi tra Campionato e Coppa Italia. Immobile è pronto a scardinare la muraglia bianconera, ma bisogna capire anche quanto pagherà supplementari, rigori e eliminazione la Lazio.

L’orgoglio della Roma contro il Napoli

Completamente diverso lo scenario del San Paolo. Il Napoli vuole vincere anche con la Roma, ma naturalmente non sarà facile anche perché i giallorossi sono chiamati a una prova d’orgoglio. Di Francesco ha perso due partite consecutive (con Shakhtar e Milan) e sembra aver già perso una buona parte del suo credito. Un altro passo falso sarebbe pesantissimo, l’aria che tira nello spogliatoio si è fatta pesante e la classifica non è più rassicurante.

Derby di Milano

Il turno di campionato sarà chiuso dal derby tra Milan e Inter, due squadre che sono in questo momento agli antipodi. Rossoneri brillanti, con la porta blindata e tredici risultati utili consecutivi, nerazzurri reduci sì dal successo sul Benevento, ma non in un periodo meraviglioso. Il derby è un turning point importante per entrambe le squadre. Gattuso che ha recuperato undici punti a Spalletti deve continuare a vincere se vuole inseguire la Champions.

Spareggio europeo

E poi c’è Atalanta-Sampdoria, in campo domenica pomeriggio. Ufficialmente è uno spareggio per l’Europa League. Tra Gasperini e Giampaolo ci sono sei punti di differenza, l’Atalanta ha una partita da recuperare ma è con la Juve. Si prevede spettacolo, la Sampdoria se riuscisse a conquistare i tre punti tranquillamente potrebbe anche pensare in grande. D’altronde Giampaolo ha gli stessi punti del Milan e se davanti qualcuno scivola in questo weekend i blucerchiati potrebbero approfittarne.