Nella prima parte del campionato la Milano nerazzurra spopolava, mentre quella rossonera non riusciva a trovare la quadratura e s’impantanava con tanti pareggi e troppe sconfitte con le big. Negli ultimi due mesi il copione si è capovolto in modo incredibile. La squadra di Spalletti ha vinto solo due partite negli ultimi tre mesi, mentre Gattuso, coppe comprese, ha ottenuto tredici risultati utili consecutivi e nella settimana del derby è a ‘soli’ sette punti dall’Inter, che due mesi fa ne aveva diciotto di vantaggio.

La super difesa del Milan

Rino Gattuso è riuscito a risollevare il Milan, che nelle ultime tredici partite non ha mai perso e in nove occasioni non ha preso nemmeno gol (543 minuti d’imbattibilità per Donnarumma). Dalla difesa è partita la risalita dei rossoneri che hanno trovato l’assetto giusto e con questo compatto 4-3-3 sono ritornati nelle prime posizioni. Il Milan in realtà è ancora settimo, ma il trend è positivo e fa pensare che la chance di arrivare tra le prime quattro è tutt’altro che remota.

Milan-Inter, Napoli-Roma, Lazio-Juve

Il prossimo turno rappresenta uno snodo fondamentale. Perché le prime sei della classifica si affrontano, e mentre Napoli e Juventus sperano che l’altra faccia un passo falso, le quattro squadre che inseguono gli altri due posti in Champions sanno di non poter sbagliare perché mai come in questo caso i punti valgono il doppio.

Icardi e Perisic a secco, Inter senza vittorie

Chi non può sbagliare è Spalletti che farà il tifo per Napoli e Juventus e cercherà di ritrovare la sua squadra che nel derby d’andata vinse 3-2, con una memorabile tripletta di Icardi. I gol di Maurito sono mancati tantissimo in queste settimane all’Inter, che non ha incassato troppe reti in questi mesi, ma ne ha segnate pochissime. In fase realizzativa ha latitato anche il croato Perisic, a secco da più di tre mesi.

La super rimonta del Milan sull’Inter

Il giovane allenatore rossonero è stato bravissimo a risollevare una squadra che anche in avvio della sua gestione certo non aveva brillato. L’incredibile 2-2 di Benevento, nel battesimo di Gattuso, con il gol del portiere Brignoli a tempo scaduto e il pesante 3-0 incassato dal Verona sembrano non dare speranze al Milan che invece si è svegliato, nel 2018 non ha mai conosciuto la sconfitta e in campionato ha recuperato undici punti all’Inter. Il trend è positivissimo e se il Milan riuscisse a continuare così diventerebbe molto pericoloso anche per Roma e Lazio.