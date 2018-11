Quali sono le probabili formazioni della 13a giornata di Serie A? Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, c'è grande curiosità sulle scelte degli allenatori in vista del prossimo turno, condizionate anche dai tanti infortuni occorsi ai calciatori alle prese con le proprie rappresentative. Sono 3 gli anticipi del sabato della 13a giornata: si apre con Udinese-Roma alle 15 e si prosegue poi con Juventus-Spal alle 18, per chiudere con Inter-Frosinone alle 20.30

Udinese-Roma, le ultimissime sulle scelte di Nicola e Di Francesco

Udinese-Roma è la partita che apre la 13a giornata di Serie A (fischio d'inizio sabato alle ore 15 con diretta tv in esclusiva su Sky). Grande curiosità sull'esordio sulla panchina friulana di Davide Nicola che ha raccolto l'eredità dell'esonerato Velazquez. In porta ballottaggio Musso-Scuffett, con Nuytinck che torna al centro della difesa con Ekong. Possibile 4-4-2, con Pussetto e D'Alessandro sulle corsie e tandem offensivo formato da De Paul e Lasagna. Tanti i dubbi per Di Francesco, alla luce di diversi giocatori acciaccati: Florenzi dovrebbe stringere i denti, con Santon che potrebbe essere il sostituto di un Kolarov non al top. Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Manolas reduce da una distorsione, con fuori gioco anche De Rossi e Perotti (quest'ultimo potrebbe al massimo finire in panchina). Dzeko in avanti è favorito su Schick e alle sue spalle potrebbero muoversi Kluivert, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Udinese (4-4-1-1): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Lasagna.

Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Lasagna. Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus-Spal, problemi a centrocampo per Allegri. Le ultimissime sulle formazioni

Per Juventus-Spal (anticipo del sabato in programma alle 18 con diretta tv su Sky), Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerosi infortuni, soprattutto in mediana. Khedira e Bernardeschi sono fuori gioco, e Pjanic alle prese con un affaticamento e potrebbe non essere rischiato. Possibile 3-4-3 con Barzagli, Bonucci e Rugani in difesa (turno di riposo per Chiellini) e Bentancur e Matuidi in mediana supportati sulle corsie da De Sciglio e Alex Sandro. In avanti vicino all'inamovibile Ronaldo, spazio a Mandzukic e Cuadrado con Dybala in panchina. Chance per Perin in porta. Per Semplici dubbio Vicari e Fares, con il primo che dovrebbe farcela. In mediana spazio a Missiroli, Schiattarella e Kurtic con Costa e Lazzari sulle fasce. In avanti solito tandem Antenucci-Petagna

Le probabili formazioni di Juventus-Spal

Juventus (3-4-3): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Rugani; De Sciglio, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Szczesny; Barzagli, Bonucci, Rugani; De Sciglio, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna.

Le ultime sulle scelte di Spalletti e Longo per Inter-Frosinone

Inter-Frosinone chiude il programma degli anticipi del sabato della 13a giornata di Serie A (fischio d'inizio alle ore 20.30 e diretta tv su Dazn). Solito 4-2-3-1 per Spalletti che senza lo squalificato Brozovic punta su Gagliardini. Da valutare la presenza di Vecino che potrebbe essere sostituito da Borja Valero e riposare come Nainggolan. Nel trio alle spalle di Icardi chance per Lautaro Martinez, con Candreva e Perisic favoriti su Politano e Keita. Problemi per Dalbert oltre che per Vrsaljko, con D'Ambrosio dal 1′. Nel Frosinone dubbi per Ciano che dovrebbe comunque stringere i denti. Toccherà a lui provare ad ispirare il tandem offensivo formato da Campbell e Ciofani. Pinamonti, il grande ex potrebbe però essere la mossa a sorpresa.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone