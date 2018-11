La pausa delle nazionali è sempre molto temuta da tutti gli allenatori. Perché spesso più di un calciatore ritorna infortunato. Gli infortuni sono piovuti in questi giorni e hanno colpito un po’ tutte le squadre del campionato. Quella messa peggio è il Milan, che ha tanti giocatori indisponibili, contro la Spal anche la Juventus avrà il centrocampo da ridisegnare. Hanno perso difensori Inter e Roma, mentre il Napoli non disporrà ancora di Verdi.

Tanti infortunati per il Milan, decimata la squadra di Gattuso

Contro la Lazio, all’Olimpico, si affronteranno le squadre che al momento, con la Roma, si giocano il quarto posto. Gattuso avrà grosse difficoltà a fare la formazione, in difesa ha guai grossi. Higuain sconterà il primo dei due turni di squalifica. In mezzo al campo mancheranno Bonaventura, stagione finita, Biglia, stop di quattro mesi, e forse pure Calhanoglu. In difesa saranno assenti Romagnoli, Caldara e Musacchio. Al fianco dell’unico centrale, Zapata, ci sarà uno tra Rodriguez o Kessié. Difficile pensare a Simic dal primo minuto.

Juve, con la Spal centrocampo tutto nuovo

Pjanic ha saltato l’amichevole tra Spagna e Bosnia precauzionalmente e sabato pomeriggio ci sarà contro la Spal. Allegri però di sicuro non disporrà dei tedeschi Emre Can, che tornerà a metà dicembre, e Khedira, che ha riportato una distorsione alla caviglia. Probabile forfait per Bernardeschi, che ha saltato anche i match con la nazionale. Sicuri titolari Matuidi e Bentancur.

Inter, ancora un infortunio per Vrsaljko

Ha giocato a sprazzi il terzino croato che giocando con la sua nazionale domenica scorsa si è infortunato al bicipite femorale. Nel comunicato si parla di elongazione, che in parole povere significa: stiramento. Out per il Frosinone e pure per il match di Wembley con il Tottenham. Nainggolan sarà della partita, almeno una buona notizia per Spalletti.

in foto: Vrsaljko salterà Frosinone e Tottenham.

Manolas e Kolarov preoccupano la Roma

De Rossi e Pastore sicuramente salteranno la partita con l’Udinese, il capitano proverà a recuperare per il match con il Real di martedì prossimo. Pellegrini sarà della partita, mentre sono a rischio Manolas e Kolarov. Il greco si è infortunato alla caviglia in nazionale, mentre il serbo ha nuovamente avuto un problema al dito del piede.

Un altro infortunio per Verdi

Ghoulam è pronto, forse ci sarà già contro il Chievo. Meret invece probabilmente tornerà direttamente nel 2019, mentre nell’allenamento odierno si sono infortunati Verdi e Younes. L’ex del Bologna ha subito una distorsione alla caviglia sinistra. Un problema alla caviglia destra ha messo k.o. Younes.