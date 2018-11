Federico Bernardeschi è stato convocato in nazionale nonostante non fosse al top della forma. Il centrocampista offensivo della Juventus, poco utilizzato nelle ultime settimane da Allegri, ha oggi già abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un problema agli adduttori e salterà così le partite contro il Portogallo e gli Stati Uniti.

L’infortunio di Bernardeschi

Bernardeschi ha iniziato la stagione in modo splendido, sia in bianconero che in azzurro (ha segnato contro l’Ucraina), Allegri lo ha provato anche come interno di centrocampo, ma nelle ultime settimane il tecnico livornese ha iniziato a bacchettarlo un po’. Il giocatore a causa di un affaticamento al muscolo ‘psoas’ che collega le gambe alla colonna vertebral ha saltato le partite con Cagliari e Manchester United, era rientrato nell’elenco dei convocati per il Milan, contro cui però non ha giocato. Adesso un altro infortunio, questa volta all’adduttore, ferma l’ex della Fiorentina.

Come giocherà l’Italia senza Bernardeschi

Nelle ultime due partite l’Italia ha giocato per due volte con lo stesso undici, molto probabilmente Mancini avrebbe voluto fare la stessa cosa anche nella gara di sabato con il Portogallo che ha in palio la qualificazione alla Final Four della Nations League. Ma ora il tridente formato da Insigne, Bernardeschi e Chiesa non può essere riproposto. Berardi è in pole position e ha la possibilità di sostituire lo juventino, ma il c.t. potrebbe anche puntare su Immobile o Lasagna.

Chi convocherà adesso Mancini

Il selezionatore azzurro ora ha un giocatore in meno. Ma non è scontato che Federico Bernardeschi venga sostituito. Perché in avanti comunque le soluzioni sono tantissime. Qualora il c.t. dovesse invece decidere di convocare un’altra punta potrebbe scegliere Stephan El Shaarawy, ignorato da Mancini ma reduce da una doppietta alla Sampdoria.