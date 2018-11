Dopo Sime Vrsaljko, anche Dalbert Henrique è stato costretto a lasciare la Pinetina e a dirigersi all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, per una risonanza magnetica. Il venticinquenne difensore dell'Inter, si è infatti fermato durante l'ultimo allenamento a causa di un guaio muscolare alla gamba sinistra: un problema che terrà fuori l'ex giocatore del Nizza per diversi giorni.

L'infortunio e il successivo consulto medico, sono stati confermati da una nota ufficiale emessa dalla società di corso Vittorio Emanuele: "Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra – ha fatto sapere il club nerazzurro – Le condizioni di Dalbert saranno rivalutate la prossima settimana". La presenza del giocatore di Rio de Janeiro, nel prossimo match contro il Frosinone, è dunque da escludere.

I problemi di Luciano Spalletti

Il forfait di Dalbert, che presumibilmente ne avrà per 15/20 giorni e che potrebbe saltare anche la trasferta all'Olimpico contro la Roma, mette così in difficoltà Luciano Spalletti in vista dell'impegno casalingo contro il Frosinone. Per il match con i ciociari, il tecnico avrà gli uomini contati per le due fasce laterali e potrà infatti contare soltanto su Asamoah e D'Ambrosio. Per il ritorno con il Tottenham, invece, Dalbert non sarebbe comunque stato presente poiché non inserito nella lista Champions.

"Da quando sono qui ricordo sempre ai miei calciatori cosa vuole dire vestire questa maglia – ha spiegato Spalletti, in un'intervista concessa al "Corriere della Sera" – Il successo è ciò che ispiri negli altri, quindi dico che dopo essere riuscito ad allenare l’Inter vorrei diventare l’allenatore di una delle più grandi Inter della storia. Il mio futuro dopo l'Inter? Ovunque ma non in esilio".