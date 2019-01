Il calcio italiano sta cercando di combattere la violenza e il razzismo dentro e fuori dagli stadi, ma intanto piega la testa e cambia il suo "palinsesto" proprio a causa di possibili incidenti. E' successo in passato e potrebbe succedere anche in occasione della prima giornata di ritorno di Serie A. Dopo le parole del ministro Salvini ("Preferirei che si giocasse di giorno"), il match tra Genoa e Milan potrebbe infatti essere anticipato alle ore 15 di lunedì prossimo.

Inizialmente prevista per le 21, secondo il Corriere dello Sport la sfida del "Ferraris" potrebbe dunque cambiare orario dopo la riunione delle scorse ore del Casms, ovvero l’ente di sicurezza per le trasferte. I rapporti tra le due tifoserie non sono infatti idilliaci sin dai tempi della morte del tifoso genoano Claudio Spagnolo: ucciso da una coltellata di un ultrà rossonero, fuori da Marassi, nel lontano 29 gennaio 1995.

La trasferta al San Paolo dei tifosi della Lazio

Tra le prossime partite a rischio prese in esame, ci sarebbe anche quella di domenica 20 gennaio tra Napoli e Lazio. Il calcio d'inizio alle 20.30, secondo il Cams, potrebbe favorire anche in questa occasione il possibile pericoloso contatto tra le due tifoserie. Visto il gemellaggio tra la curva biancoceleste e quella dell’Inter, il match del San Paolo è infatti visto come una gara a rischio dopo i tragici fatti di San Siro. Tra le ipotesi al vaglio dell'ente di sicurezza, nel caso non venga anticipato l'orario di inizio, ci sarebbe anche quella di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio.

Nelle prossime ore, sia per quanto riguarda la trasferta del Milan a Genova che per quella della Lazio a Napoli, ci saranno dunque sviluppi ed eventuali conferme. Intanto pare invece confermato il calendario della 21esima giornata di Serie A, che vede impegnata la squadra di Carlo Ancelotti a San Siro contro i rossoneri alle 20.30 di sabato 26 gennaio.