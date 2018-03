Le due amichevoli dell'Italia di Gigi Di Biagio, hanno costretto la lotta Scudetto a prendersi una pausa di qualche giorno. Al rientro dei giocatori impegnati dalle nazionale, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri torneranno a preparare i prossimi due impegni: quello in casa contro il Milan per i bianconeri e quello di Reggio Emilia, con il Sassuolo, per Hamsik e compagni. Proprio quest'ultimo match è stato oggetto di modifica d'orario da parte della Lega che, attraverso un comunicato ufficiale, ha segnalato a tutti il nuovo calcio d'inizio della sfida del Mapei Stadium.

"Il Commissario della Lega Serie A, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare l’orario di disputa della gara Sassuolo – Napoli, in programma sabato 31 marzo 2018 alle ore 15.00, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, dispone la seguente variazione: Sassuolo-Napoli ore 18.00".

Il possibile incrocio con i tifosi della Roma

Il giorno di Sabato Santo saranno infatti molti i tifosi napoletani che arriveranno a Reggio Emilia. Una presenza che ha invitato la Lega a posticipare di qualche ora il fischio d'inizio, anche per evitare pericolosi contatti con la tifoseria romanista che, nello stesso giorno, andrà in trasferta a Bologna. A conti fatti, per il Napoli di Maurizio Sarri cambierà poco visto che scenderà in campo comunque prima della partita di Torino fissata alle 20.45.

Per trovare Juventus e Napoli al via nello stesso giorno e nello stesso orario, bisogna infatti arrivare fino alla 33esima giornata quando entrambe giocheranno di sera nell'ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. Rimangono invece invariati gli orari delle altre gare. La 30esima giornata di Serie A comincerà dunque alle 12.30 con Bologna-Roma e terminerà con l'impegno all'Allianz Stadium del Milan di Rino Gattuso.