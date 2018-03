Difficile capire cosa passa nella testa di Maurizio Sarri in questo momento. Chissà se davvero non sta pensando al suo rinnovo contrattuale e si sta concentrando solo sulla lotta punto a punto con la Juventus, per quel tricolore che a Napoli manca da una vita. Il problema del contratto, però, prima o poi andrà affrontato. Meglio prima, magari già in questi giorni di sosta per le nazionali, visto che sono diversi i top club italiani ed europei che puntano a convincere il tecnico campano a cambiare aria.

A De Laurentiis la prossima mossa

Le parole di Sarri da Montecatini Terme, sono state un assist per Aurelio De Laurentiis. Ora è il presidente che deve fare la prima mossa. Deve convocare l'allenatore, ascoltare le sue richieste, cercare di accontentarlo e mettere fine a questa lunga telenovela che tiene in ansia tutta la tifoseria partenopea. "Il rinnovo è un falso problema perché il contratto c’è già, poi bisogna vedere se ci sono tutte le condizioni per rinnovarlo", ha dichiarato nelle scorse ore Sarri. Già, ma quali sono le condizioni di cui parla il tecnico napoletano?

Le richieste di Sarri

Maurizio Sarri lo ha già fatto capire in maniera esplicita. Vorrebbe garanzie tecniche e aprire un ciclo che possa durare per diversi anni. Richieste legittime, alle quali De Laurentiis è chiamato a rispondere con i fatti e non solo con le parole. Al di là di un ingaggio più alto (si parla di almeno 3 milioni di euro annui) e della rimozione della famosa clausola rescissoria, Sarri aspetta dunque al varco la società. Come già evidenziato dal tecnico, la rosa napoletana avrà bisogno di innesti importanti: giocatori già pronti per fare la differenza nel nostro campionato e in grado di dare un po' di respiro ai titolarissimi.

L'acquisto di Simone Verdi

La perdita di Pepe Reina, fedelissimo del mister azzurro, darà inoltre la forza a Sarri per chiedere al presidente che nessun'altro venga ceduto nella prossima estate. Dopo il caso Higuain, il tecnico vuole infatti creare un gruppo compatto che al massimo possa accogliere qualche nuovo innesto. Vrsaljko, Darmian e soprattutto Simone Verdi, potrebbero essere i nomi giusti per convincere Sarri a rimanere. Le richieste dell'allenatore potrebbero infine spostarsi su aspetti tecnico-strutturali con investimenti mirati e valorizzazione per la squadra Primavera, da far crescere secondo i suoi principi tattici.