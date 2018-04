Molti anni fa Milan-Napoli era la partita Scudetto: la madre di tutte le battaglie, per conquistare il campionato italiano. Archiviati gli anni d'oro di Van Basten e Maradona, oggi la sfida tra le squadre di Gattuso e Sarri vale un pezzo di tricolore solo per il club di Aurelio de Laurentiis che, al contrario dell'ex proprietà rossonera, ha saputo negli ultimi anni investire con maggior efficacia sul mercato. Per il Diavolo di Gattuso, c'è invece in ballo la chance di conquistare un posto nella prossima Europa League. Programmato nell'insolito orario delle 15, che richiama vecchie sfide andate in onda decenni fa, i 90 minuti di San Siro attireranno più di 60.000 spettatori sugli spalti: almeno 5000 di questi di fede partenopea.

Come arriva il Milan

Reduce dal deludente pareggio interno contro il Sassuolo, Rino Gattuso dovrà fare a meno per la prima volta in campionato di entrambi i suoi due difensori centrali: Alessio Romagnoli, infortunato, e lo squalificato Leonardo Bonucci. Due assenze molto pesanti per la squadra rossonera che sarà costretto a schierare l'inedita coppia Zapata-Musacchio. Se a centrocampo si va verso la conferma di Kessiè, Biglia e Bonaventura, in avanti ci sono invece ancora dubbi sul giocatore che dovrà scendere in campo insieme a Calhanoglu e Suso. In pole position per la maglia, secondo le ultime da Milanello, ci sarebbe Andrè Silva.

Come arriva il Napoli

Senza lo squalificato Mario Rui, Maurizio Sarri riproporrà Christian Maggio in una difesa che ritroverà anche Albiol. Per il tecnico partenopeo ci sarà inoltre il rientro di Jorginho, che giocherà con Hamsik ed Allan dietro al tridente titolarissimo: quello composto da Insigne, Mertens e Callejon. A seconda di come andrà la partita di San Siro, Sarri potrebbe inoltre decidere di affidarsi alle capacità di Milik. Il polacco potrebbe tornare utile a gara in corso, così come è già capitato nello spezzone di gara giocata recentemente al San Paolo contro il Chievo.

Le probabili formazioni