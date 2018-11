Dopo gli impegni di Roma, Juventus ed Inter, la tredicesima giornata di campionato di Serie A torna in campo con le altre partite e con il "Monday Night". Ad aprire e chiudere la domenica di calcio saranno curiosamente due derby: quello di Parma e quello di Genova. Alle 12.30 sarà infatti la squadra di D'Aversa a scendere in campo al "Tardini" contro il Sassuolo, per novanta minuti che da sempre sono molto sentiti dalle due tifoserie. Tra i Ducali torna a centrocampo, dopo la squalifica, lo sloveno Stulac mentre in avanti potrebbe arrivare la conferma per Biabiany. De Zerbi non avrà Adjapong e a centrocampo dovrà scegliere tra tre giocatori (Sensi, Locatelli e Magnanelli) per due maglie. Nel tridente d'attacco spazio a Di Francesco.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Il derby dell'Appennino

Alle ore 15 verranno giocate tre partite in contemporanea. Anche al Dall'Ara saranno novanta minuti suggestivi, perché anche nello stadio bolognese si giocherà un derby: quello dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina. Pippo Inzaghi, reduce da il pareggio di Verona, non ha problemi di formazione e può scegliere tranquillamente tra tutta la sua rosa al completo. Diverso il discorso di Pioli, che non avrà Pezzella e dovrà reinventarsi la difesa con l’impiego di Ceccherini o l’utilizzo di Laurini in fascia destra e lo spostamento di Milenkovic al centro.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Poli, Pulgar, Dzemaili, Krejci; Palacio, Santander.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Iachini all'esame Atalanta

Dopo aver vinto alla prima con l'Udinese, Iachini cerca conferme e altri tre punti al "Castellani" in occasione della difficile partita con l'Atalanta. Il 4-2-3-1 toscano potrebbe dunque anche essere lo stesso che ha battuto i friulani. Il tecnico dell'Empoli pare infatti intenzionato a schierare ancora Krunic e Zajc a supporto di Caputo. Stesso discorso per la squadra di Gasperini, che arriva alla sfida forte del risultato ottenuto contro l'Inter. Bergamaschi con Ilicic, Zapata e Gomez nel tridente offensivo.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traoré; Zajc, Krunic; Caputo.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Il turnover di Ancelotti

In attesa del ritorno in campo in Champions League, il Napoli affronta invece il Chievo del nuovo arrivato Di Carlo. Nonostante la sfida nasconda insidie, Ancelotti potrebbe far ancora ruotare i suoi uomini e dare ulteriore riposo a qualche titolare. Rog, Zielinski e Milik sono dunque in ballottaggio con Hamsik, Fabian Ruiz e Mertens. Nei gialloblu, invece, Di Carlo schiererà la difesa a quattro con la speranza di poter avere a disposizione Cacciatore e Tomovic.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Rog, Diawara, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

A Roma si gioca per la Champions

Prima del derby di Genova, sarà l'Olimpico di Roma il campo principale. Nel big match della Capitale ci sono in gioco punti pesanti per il quarto posto. Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio. In difesa Luiz Felipe è favorito mentre a centrocampo è ballottaggio tra Lucas Leiva e Badelj. Milinkovic-Savic è recuperato è andrà in campo. Gattuso ha invece meno certezze. I molti infortuni costringono infatti il rossonero ad una mezza rivoluzione. Nel 3-5-2 dovrebbero esserci Calabria, Zapata e Rodriguez. Con il recupero di Calhanoglu, sarà Castillejo a giocare con Cutrone in avanti.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez, Laxalt; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Castillejo.

Juric a rischio esonero

La Lanterna di Genova si accenderà alle 20.30 per il derby tra Genova e Sampdoria: sfida da sempre molto sentita dalle due tifoserie. Juric deve vincere anche per salvare la sua panchina e si affiderà alla coppia d'attacco Piatek e Koaumè. Spolli partirà dalla panchina, mentre pare difficile il recupero di Sandro: al suo posto Miguel Veloso. Giampaolo ha invece la coperta corta nel mezzo del campo, dove Giampaolo Linetty è squalificato, Barreto infortunato ed Ekdal ancora in dubbio.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Il Monday Night della Sardegna Arena

A chiudere la 13esima giornata di campionato, il posticipo di lunedì sera tra Cagliari e Torino. Maran ha qualche dubbio a centrocampo, mentre per l'attacco ha invece deciso per la coppia Pavoletti-Joao Pedro con Castro a supporto. Qualche problema anche per Mazzarri che ritrova Meitè, ma non avrà a disposizione per squalifica Rincon. Nel 3-4-1-2 granata è in dubbio anche Ola Aina: rientrato a Torino con un problema alla caviglia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; João Pedro, Pavoletti.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Soriano; Iago Falque, Belotti.