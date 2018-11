La sfortuna sembra essersi abbattuta su Simone Verdi. L'esterno del Napoli si è infortunato di nuovo dopo il problema muscolare di Udine, che lo aveva tenuto fuori per tre gare, e questa volta il problema sembra essere differente a quello precedente. La società azzurra ha fatto sapere che si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra e nelle prossime ore ci saranno maggiori certezze sui tempi di recupero e l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un retroscena relativo al nuovo infortunio di Simone Verdi: l'ex esterno del Bologna è uscito in lacrime dopo l'allenamento, convinto che fosse saltato il malleolo, che se ne fossero andati i legamenti o che qualcosa di terribilmente serio stesse accadendo. Intanto oggi, nel corso di "Un Calcio Alla Radio", trasmissione in onda su Radio Crc Targato Italia, sono giunti aggiornamenti più rassicuranti sulle condizioni di Simone Verdi.

Nel corso della giornata di ieri Simone Verdi ha effettuato alcune lastre, che hanno scongiurato interessamenti ossei nell'infortunio patito ieri dal calciatore. Nella giornata di oggi saranno effettuati degli altri esami, voluti anche dal calciatore per verificare al meglio le sue condizioni. La risonanza magnetica a cui sarà sottoposto Verdi che dovrebbe chiarire definitivamente quelle che sono problematiche e tempi di recupero.

Il comunicato del Napoli

Questo il comunicato apparso sul sito del club azzurro qualche ora fa e riguarda la situazione degli infortunai in casa azzurra dopo la sessione di allenamento: