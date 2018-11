Simone Verdi e Amin Younes dovranno attendere ancora un po' prima di mettere piede in campo. La pausa di campionato era sembrata provvidenziale per entrambe così da superare i rispettivi infortuni: di lungo corso quello dell'ex Ajax (operato al tendine d'Achille), più recente quello dell'ex Bologna. Come stanno i due calciatori, qual è l'entità degli acciacchi subiti nell'ultima seduta di allenamento a pochi giorni dalla gara con il Chievo Verona? Lo spiega il club nella nota ufficiale.

Infortunio per Verdi e Younes durante la seduta – si legge nel report medico -. Verdi ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime 48 ore. Per Younes lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra.

Le condizioni dei due calciatori verranno valutate nei prossimi giorni con maggiore attenzione ma al momento non è dato sapere se saranno a disposizione (molto difficile) o meno (ipotesi più probabile) di Carlo Ancelotti in previsione del match di domenica pomeriggio al San Paolo contro i clivensi (ore 15).

Verdi e Younes, quanta sfortuna. Una distrazione di primo grado all'adduttore sinistro rimediata nei minuti iniziali del match contro l'Udinese dello scorso 20 ottobre aveva messo fuori causa l'ex attaccante dei rossoblù (fuori contro Roma, Empoli e Genoa). Nei giorni scorsi aveva espresso ottimismo sulle proprie condizioni soprattutto alla luce del periodo di tour de force che tra campionato e Champions attende i partenopei. Adesso, invece, è un problema alla caviglia l'acciacco che lo obbliga a stare ancora dietro le quinte. Stessa situazione anche per Amin Younes: quando ormai sembrava pronto per essere convocato e sperare nel debutto in maglia azzurra, la malasorte gli ha fatto lo sgambetto. A causa della leggera distorsione alla caviglia dovrà attendere ancora un po' prima essere pienamente a disposizione dell'allenatore.