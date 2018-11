Allenatori sulla graticola. Da una parte Ventura e il suo Chievo appena abbracciato da qualche settimana, dall'altra Juric e il Genoa in un ritorno in panchina che non ha sortito gli effetti positivi. Entrambi usciti malconci dall'ultima giornata di campionato: il Grifone in casa ha dovuto piegarsi al potere del Napoli, i veronesi al Bentegodi si sono dovuti accontentare di un pareggio col Bologna.

Se a Verona il clima resta pesantissimo, a Genova non sembrano esserci problemi. Al momento. Perché il presidente Preziosi ha voluto ribadire la sua scelta e continuare con Juric in panchina. Ventura ha presentato le dimissioni al club, in attesa di capire cosa succederà, mentre l'ex rossoblù appare ben saldo alla guida del Genoa.

Preziosi col tecnico. "Ampia fiducia a Ivan Juric", così il numero uno del club, Enrico Preziosi, ha dato conferma per il tecnico del Genoa dopo che nella serata di ieri la posizione dell'allenatore era sembrata a rischio. La società ha analizzato le ultime sconfitte sottolineando che contro Milan e Napoli la squadra, a fronte di ottime prestazioni, è stata punita da semplici episodi.

Gli episodi contro. Nello specifico, si tratta di un errore del portiere Radu con i rossoneri e l'autogol decisivo contro i partenopei. Il tecnico, quindi, domani guiderà dunque regolarmente la ripresa degli allenamenti in vista del derby, prossima sfida dopo la sosta che però appare determinante. Visto che una eventuale sconfitta contro la Sampdoria assumerebbe i contorni di una crisi.

Juric, uno score negativo. Dopotutto, da quando è arrivato Juric per sostituire Ballardini sulla panchina del Genoa le cose non sono andate benissimo per i rossoblù: due pareggi e tre sconfitte, facendo precipitare i rossoblù nella parte bassa della classifica. E' vero, le avversarie sono state di tutto rispetto, Inter, Milan, Napoli, Juventus ma adesso serviranno punti e il derby sarà decisivo.