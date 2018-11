Brutte notizie per la Fiorentina, che perde due calciatori German Pezzella e il portiere di riserva Dragowski. Entrambi sono finiti k.o. con le rispettive nazionali. Più serio è l’infortunio del difensore argentino, che dall’inizio di questa stagione indossa anche la fascia di capitano. Il centrale dovrà fermarsi per almeno due o tre settimane, difficilmente sarà in campo alla ripresa del campionato.

Infortuni per Pezzella e Dragowski

La società viola in un comunicato ha fatto sapere che German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Gli esami di rito svolti in Argentina in mattinata hanno confermato la lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale. Ovviamente non resterà con la Seleccion il giocatore che presto tornerà a Firenze. Dragowski invece è già tornato, un trauma conclusivo alla spalla destra lo ha inserito nell’elenco degli indisponibili della Polonia.

Quando tornerà Pezzella e quante partite salterà?

Difficile rispondere a questa domanda. Perché ufficialmente si parla di uno stop di almeno due o tre settimane, ma gli ulteriori accertamenti che il difensore sudamericano effettuerà in Italia chiariranno tutto. Di sicuro Pezzella non ci sarà il 25 novembre quando si disputerà, con calcio d’inizio alle ore 15, il match tra Bologna e Fiorentina. Se la prima diagnosi verrà confermata Pezzella tornerà a disposizione per la sfida con la Juventus, in programma al ‘Franchi’ sabato 1° dicembre. Una sfida sempre sentitissima. Pioli se non avrà a disposizione Pezzella potrebbe decidere di rispostare al centro della difesa Milenkovic, che verrebbe affiancato così a Vitor Hugo e in questo caso verrebbe promosso Laurini, se invece Pioli vorrà mantenere il difensore serbo sulla fascia al centro della difesa ci sarà l’ex di Livorno e Crotone Federico Ceccherini.