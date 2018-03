Sergio Ramos risponde a Leo Messi. Non si tratta di un duello in campo tra il difensore del Real Madrid e la stella del Barcellona, ma di una curiosa sfida a distanza a suon di figli. Già perché se lo scorso 10 marzo, la Pulce ha festeggiato la nascita del terzo figlio Ciro, anche la bandiera della nazionale spagnola può festeggiare per l'arrivo del terzogenito. Il difensore ha dato su Instagram la lieta notizia postando una foto in compagnia della moglie e dell'ultimo arrivato.

Sergio Ramos annuncia la nascita del terzo figlio

Sergio Ramos ha postato su Instagram una foto scattata direttamente in ospedale in compagnia della bellissima moglie Pilar Rubio. Felici, sorridenti e con in braccio l'ultimo arrivato ovvero il terzogenito Alejandro Ramos Rubio. Questo il post di accompagnamento da parte del forte calciatore del Real Madrid: "Con enorme emozione e gioia presentiamo Alejandro Ramos Rubio. È nato nella domenica delle Palme alle 18:24 e pesa 3,1 kg. Come potete vedere: la mamma e il bambino sono fantastici. Grazie a tutti per aver condiviso la nostra felicità. Ti amo Pilar Rubio".

in foto: Il post su Instagram di Sergio Ramos per la nascita del terzo figlio

Momento magico per Sergio Ramos

Sergio Ramos e Pilar Rubio dunque possono festeggiare l'arrivo del terzo figlio. Dopo Sergio Ramos Jr e Marco, nati nel 2014 e nel 2015, ecco dunque il terzogenito Alejandro Ramos Rubio. Tutto è andato per il meglio dunque per la famiglia Ramos, con Sergio che pochi giorni dopo essere sceso in campo nell'amichevole contro la Germania, ha lasciato il ritiro della squadra che sta preparando l'amichevole contro l'Argentina per correre in ospedale e stare vicino alla sua famiglia. Dopo aver tagliato il traguardo delle 150 presenze in nazionale, altra grande gioia per uno dei difensori più forti del mondo.