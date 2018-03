La Roja gesteggia le 150 candeline di Sergio Ramos, un autentico mito della nazionale iberica e di tutto il calcio spagnolo. Il centrale difensivo del Real Madrid ha spento contro la Germania la sua centocinquantesima fiammella, entrando nel prestigioso club dei venti calciatori che per più occasioni hanno vestito la maglia della rispettiva Nazionale. Un traguardo strepitoso per uno dei campioni della nostra epoca che con la maglia della nazionale e con quella del Real ha vinto tutto ciò che c'era da vincere in Spagna e nel mondo.

In Russia, sfida a Casillas

Ma Sergio Ramos non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Ad attenderlo ci sono nuove amichevoli e soprattutto il Mondiale in Russia 2018. Un traguardo ulteriore, per avvicinare l'attuale leader spagnolo, Iker Casillas e salire la graduatoria dei top20 al mondo. L'ennesimo obiettivo di un giocatore davvero straordinario, per alcuni il miglior difensore al mondo in circolazione. E la kermesse iridata potrebbe essere l'ultimo obbiettivo più importante della sua carriera cercando di ottenere ulteriori presenze.

13 anni di Nazionale

E' da tredici anni che Sergio Ramos e la Spagna vanno insieme a braccetto: il tutto comincia nel 2005 in occasione di un'amichevole vinta 3-0 contro la Cina e da allora sono trascorsi 13 stagioni ricche di successi, che hanno il doppio fiore all'occhiello con il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2008 e del 2012. Alla soglia dei 32 anni, però, ancora è lontano il pensiero dell'addio anche se molti lo danno per certo a fine Russia 2018.

La Top20 al mondo

Il primatista assoluto: Hassan con 184 presenze

Il primatista dei giocatori con maggior presenze nelle proprie nazionali è un calciatore piuttosto sconosciuto, l'egiziano Ahmed Hassan, che in Nazionale ha collezionato la bellezza di 184 presenze e conquistato ben 4 volte la Coppa d'Africa. Alle spalle di Hassan c'è il portiere saudita Mohamed Al-Deayea, 178 partite con l'Arabia Saudita. Completa il podio Claudio Suarez, 177 presenze con il Messico. Soprannominato "El Emperador", è stato un difensore capace di disputare con la Nazionale ben 5 edizioni della Coppa America e 3 dei Mondiali.

C'è anche Buffon ai piedi del podio

Al quarto posto c'è Gianluigi Buffon che con l'amichevole giocata contro l'Argentina ha raggiunto quota 176 presenze. Quinto posto per un altro egiziano, Hossam Hassan, soprannominato "il Maradona del Nilo" e sceso in campo con la propria nazionale 169 volte, diventando il miglior marcatore di sempre con i "Faraoni". Quota 168 presenze invece per Ivan Hurtado, leggenda dell'Ecuador.

Presenze con le Nazionali:

1 – Ahmed Hassan (Egitto) 184

2 – Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudita) 178

3 – Claudio Suarez (Messico) 177

4 – Gianluigi Buffon (Italia) 176

5 – Hossam Hassan (Egitto) 169

6 – Ivan Hurtado (Ecuador) 168

7 – Iker Casillas (Spagna) 167

8 – Vitalis Astafjevs (Lettonia) 167

9 – Cobi Jones (Stati Uniti) 164

10 – Adnan Al-Talyani (EAU) 161

11 – Bader Al-Mutawa (Kuwait) 158

12 – Martin Reim (Estonia) 157

13 – Landon Donovan (Stati Uniti) 157

14 – Sami Al-Jaber (Arabia Saudita) 156

15 – Essam El-Hadary (Egitto) 156

16 – Salman Isa (Bahrain) 153

17 – Ahmed Mubarak (Oman) 153

18 – Yasuhito Endo (Giappone) 152

19 – Javad Nekounam (Iran) 151

20 – Sergio Ramos (Spagna) 150