Pur di rispondere per le rime a Diego Armando Maradona, Sergio Ramos ha speso parole di stima per uno dei suoi storici avversari ovvero Leo Messi. Per il forte difensore della Spagna, reduce dal successo di misura sull'Iran, la stella del Barcellona è senza ombra di dubbio il calciatore argentino più forte della storia, con buona pace del Pibe. Un modo di rispondere dunque alle dichiarazioni della grande gloria argentina proprio su Ramos ritenuto non all'altezza del centrale dell'Uruguay e dell'Atletico Madrid Godin

Messi meglio di Maradona, parola di Sergio Ramos

Dopo la vittoria 1-0 sull'Iran grazie ad un gol fortunoso di Diego Costa, Sergio Ramos ha voluto alimentare la polemica a distanza con Diego Armando Maradona. Nessun dubbio per il centrale del Real Madrid sul confronto tra la leggenda argentina e Leo Messi, che non sta vivendo un momento particolarmente brillante dopo il rigore sbagliato in Argentina-Islanda: "In Argentina sanno benissimo che Maradona è distante anni luce dal calciatore più forte della storia dell'Argentina ovvero Leo Messi". E chissà cosa penserà di queste parole il compagno di squadra al Real di Ramos Ronaldo, acerrimo rivale di Leo Messi.

Perché Sergio Ramos ha riservato una stoccata a Maradona

Dichiarazioni sorprendenti quelle del capitano e difensore delle ‘furie rosse' che ha espresso la sua preferenza per il fantasista del Barcellona. Parole che nascono dalla volontà dello spagnolo di rispondere a Diego Armando Maradona che nei giorni scorsi si era espresso così su di lui, con un paragone con Diego Godín difensore centrale dell'Uruguay e dell'Atletico Madrid: "Quando parliamo di difensori, si dice che Sergio Ramos è un fuoriclasse. Ma non è così, un fuoriclasse è Godìn che difende e fa anche gol"

Sergio Ramos attacca l'Iran per le perdite di tempo

La polemica è servita dunque e sembra destinata a protrarsi a lungo tra Sergio Ramos e Maradona. A proposito di polemiche, il difensore della Spagna è tornato sul match complicato contro l'Iran puntando il dito contro l'atteggiamento degli avversari e dicendo la sua sull'utilizzo del Var: "Siamo felici. Abbiamo fatto un altro passo in avanti, ora dobbiamo cercare di essere un gruppo. L'Iran ha giocato perdendo tempo tutta la partita, ci piace vincere in modo diverso. Il VAR? Ti fischiano tutto, bisogna mantenere la calma perché qui c'è questo strumento che determina mosse e azioni".