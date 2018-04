Juventus-Real è una partita che dolci ricordi nella mente del brasiliano Emerson. L'ex centrocampista brasiliano, doppio ex, ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia delle due squadre: arrivato dalla Roma nel 2004 è rimasto in bianconero fino al 2006 trasferendosi poi proprio alla corte delle merengues dove è rimasto una sola stagione prima del ritorno in Italia al Milan. Eppure la sua carriera sarebbe potuta essere molto diversa nel nel 2006 non fosse scoppiato lo scandalo Calciopoli.

Emerson, perno della super Juve azzerata da Calciopoli

Il "Puma" Emerson, calciatore che preferiva la sostanza all'estetica e che in campo faceva sempre sentire la sua presenza, dopo le ottime 4 annate alla Roma, fu uno dei colpi di mercato alla Juventus nel 2004. In bianconero ha confermato il suo valore alla corte di Fabio Capello in una squadra stellare capace di annoverare tra le sue fila campioni come Del Piero, Trezeguet, Nedved, Ibrahimovic, Cannavaro, Vieira (nel 2005/2006). Due gli scudetti conquistati, poi però revocati dalla giustizia sportiva a seguito dello scandalo Calciopoli.

Perché Emerson lasciò la Juve per trasferirsi al Real Madrid

Uno scandalo che spinse la Juventus alla retrocessione con penalizzazione in Serie B e che costrinse i bianconeri a privarsi di molte pedine di livello. Tra queste anche Emerson che nel 2006/2007 si trasferì alla corte del Real Madrid sempre con Fabio Capello. Inizio di avventura alle merengues tutt'altro che semplice per il Puma che si mise in mostra però nel finale di stagione contribuendo alla vittoria della Liga.

Senza Calciopoli la Juve avrebbe vinto la Champions, parola di Emerson

A distanza di tanti anni e alla vigilia proprio di Juve-Real, Emerson è tornato a parlare del suo passato e in particolare della vicenda Calciopoli che ha influito ovviamente anche nella sua carriera. Senza quella clamorosa vicenda per l'ex centrocampista che attualmente è un dirigente degli americani del Miami Dade FC, le cose sarebbero andate diversamente: "Ancora oggi, non ho capito il finale di quella storia – queste le sue parole ai microfoni di Marca, riportate da Fox Sports – Si dicevano tante cose sugli arbitri, ma chi seguiva la partite si meravigliava per la forza e la tecnica di quella squadra: non aveva bisogno di aiuti per vincere le partite. Nel tempo avremmo avuto grandi possibilità di vincere la Champions League".

Il pronostico del doppio ex per Juventus-Real di Champions

E non può mancare anche una battuta-pronostico sulla sfida Juventus-Real Madrid di Champions. Per Emerson, la squadra spagnola è favorita ma guai a sottovalutare i bianconeri: "Il Real Madrid ha una grande rosa ed è favorito. Ha passato un momento complicato nella Liga ma l'ha superato, come successo a tante squadre che poi hanno vinto la Champions League. Della Juventus ammiro l'organizzazione e la mentalità sempre competitiva: alla squadra di Allegri servirà giocare la partita perfetta, con un grande sforzo collettivo e tattico per limitare l'attacco del Real".