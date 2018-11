Christian Eriksen ha punito l'Inter e ora per i nerazzurri si fa dura: il Tottenham ha battuto la squadra di Luciano Spalletti a Wembley e il secondo posto nel gruppo B di Champions League si deciderà all'ultimo turno. Gli Spurs hanno sempre provato a fare la partita mentre i nerazzurri sono parsi molto timidi, soprattutto nel primo tempo, al cospetto degli uomini di Mauricio Pochettino: alla fine il club londinese ha legittimato la mole di gioco prodotta, nonostante Handanovic non sia stato impegnato in maniera importante, e si è regalata una chance in più per cercare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La squadra nerazzurra ha cambiato marcia nella ripresa ma è stata punita nel suo momento migliore e ora si giocherà tutto negli ultimi 90′ a San Siro con il PSV.

Le formazioni di Pochettino e Spalletti

Pochettino ha scelto il 4-2-3-1 con Lloris tra i pali; Aurier, Vertonghen, Alderweireld e Davies in difesa; Sissoko e Winks a fare da schermo con Lamela, Alli e Lucas Moura alle spalle di Kane. Stesso modulo per Spalletti con Handanovic in porta; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij e Asamoah sulla linea difensiva; Brozovic e Vecino in mediana con Politano, Nainggolan e Perisic che supportano Icardi.

in foto: Le formazioni ufficiali di Tottenham e Inter. (whoscored.com)

Spurs a tutto campo, Inter timida

Il canovaccio della partita è chiaro fin da subito: Spurs che provano a fare la partita e Inter che cerca di difendersi e ripartire. La squadra di Pochettino ha fatto subito suo il possesso palla, nonostante l'assenza di Eriksen dall'inizio, e si è affacciata per la prima volta dalle parti di Handanovic al 12′ con Dele Alli, che ha calciato al limite dell'area ma il tiro è finito alto. Un'altra conclusione pericolosa del Tottenham è arrivata intorno al 20′ con Lamela che, però, ha aperto troppo il piatto e la palla si è costantemente allontanata dalla porta di Handanovic.

L'Inter è parsa molto in difficoltà nell'organizzare la manovra dal basso a causa dell'ottimo pressing del Tottenham e così i nerazzurri non sono mai stati pericolosi dalle parti di Lloris nella prima mezz'ora. Al 37′ ha tremato la traversa di Handanovic sulla conclusione dal limite di Winks mentre pochi minuti dopo è Borja Valero, appena entrato al posto del dolorante/infortunato Naniggolan, ad avere una buona occasione ma il centrocampista spagnolo non ha calciato di prima intenzione e Sissoko gli ha portato via la palla. La squadra di Spalletti è parsa piuttosto timorosa in alcuna situazioni di uscita e di costruzione di gioco e gli Spurs hanno vinto quasi tutti i duelli individuali in mezzo al campo.

in foto: La mappa di calore delle zone di campo più calpestate nel primo tempo. (whoscored.com)

Eriksen fa esultare Wembley: Inter ko

Il copione sembra essere lo stesso anche nella ripresa ma al 48′ è Vecino che con un tiro strozzato da fuori area prova a suonare la carica per i nerazzurri. L'Inter sembra essere un po' più convinta rispetto alla prima frazione ma il Tottenham ha messo sempre più intensità e lucidità nelle scelte, oltre ad avere Eriksen e Son in più: nella squadra di Spalletti va sottolineata la prestazione di Borja Valero che, nonostante non sia partito dall'inizio, ha approcciato bene e non ha sbagliato nessun pallone giocato. Al 76′ è proprio il centrocampista spagnolo ad innescare Perisic ma il tiro del croato viene deviato in angolo da Lloris.

Proprio nel momento in cui la squadra nerazzurra sembrava più tranquilla è arrivato il goal del vantaggio del Tottenham con Christian Eriksen: all'80' il danese ha insaccato da centro area dopo un comodo assist di Dele Alli. Ottimo slalom sulla destra di Sissoko ma copertura dell'Inter troppo leggere in questa occasione.

Nel finale i nerazzurri hanno provato a riequilibrare l'incontro e l'occasione più importante è arrivata con un tiro dai 25 metri di Asamoh che Dier ha respinto a pochi passi dalla porta di Lloris. Non è bastato limitare le folate offensive degli uomini più pericolosi di Pochettino per uscire indenni da Wembley: gli Spurs hanno raccolto una vittoria importantissima mentre per l'Inter è una sconfitta che complica un po' i piani per il passaggio del turno.

Le combinazioni del gruppo B

In virtù del risultato scaturito al Wembley Stadium l'Inter dovrà guadagnarsi la qualificazione in casa contro il PSV Eindhoven l'11 dicembre a San Siro e sperare che il Tottenham non vinca in casa del Barcellona. Ora le due squadre sono a pari punti (7) e se dovessero arrivare a pari punti anche alla fine dei prossimi 90′ ad avere la meglio sarebbero i londinesi perché negli scontri diretti hanno fatto un goal in casa dei nerazzurri. Ecco le combinazioni per il passaggio del turno dei nerazzurri.