Scegliere non è stato facile, ma alla fine abbiamo stilato la nostra personalissima classifica dei gol più bello realizzato in Serie A in questo ultimo anno solare. Un anno che ha visto tante reti spettacolari, azioni corali e invenzioni dei singoli, tutte marcature di pregevole fattura che hanno fatto impazzire i tifosi e gli amanti del calcio del Bel Paese e non solo. Ecco dunque quali sono le 5 reti più belle della Serie A negli ultimi 12 mesi.

Il capolavoro “alla Maradona” di Dries Mertens.

La palma del miglior gol di Serie A del 2017 va alla perla realizzata dal folletto belga del Napoli Dries Mertens in occasione del 4-1 con cui i partenopei hanno sbancato l’Olimpico nella 5a giornata dell’attuale stagione. Una rete capolavoro, per la quale si sono addirittura scomodati paragoni con Diego Armando Maradona, frutto di un mix tra astuzia, tecnica e fantasia che ha lasciato di sasso sia il portiere biancoceleste Strakosha che tutti gli spettatori.

La prodezza di Schick che ricorda Bergkamp.

Al secondo posto abbiamo deciso di inserire lo splendido gol realizzato in maglia Samp da Patrik Schick contro il Crotone durante la gara valida per la 33a giornata dello scorso campionato. Palla da una parte, attaccante dall'altra. E poi corsa verso il portiere, freddato imparabilmente. Un gioiello che ha riportato alla mente una delle perle più belle della storia del calcio: quella di Dennis Bergkamp contro il Newcastle.

La perla del giovane Chiesa contro l’Atalanta.

Chiude il podio la prodezza di uno dei talenti esplosi proprio in questo 2017: il figlio d’arte Federico Chiesa. Il gol in questione è quello realizzato lo scorso 16 settembre all’Atalanta durante la 6a giornata della stagione in corso. Un controllo difficilissimo e un tiro potente e preciso che non lascia alcuna chance al portiere avversario Berisha e che merita di stare tra i gol più belli di questo anno solare.

La sassata al volo di Perisic contro la Spal.

In quarta posizione c’è poi un’altra rete realizzata in questa nuova stagione, vale a dire quella messa a segno da Ivan Perisic nella vittoria dell’Inter sulla Spal della 3a giornata. Un tiro al volo su cross di Candreva di una precisione e di una potenza unica che hanno reso vano qualsiasi tentativo di opposizione da parte dell’estremo difensore ferrarese Gomis.

La magia di Insigne contro la Samp.

In fondo a questa top 5 inseriamo poi la magnifica realizzazione siglata da Lorenzo Insigne in casa della Sampdoria nel match dell’ultima giornata della scorsa stagione. Il tiro a giro con il destro con pallonetto a beffare Puggioni del talento partenopeo non poteva non finire tra i gol da ricordare di questo 2017 calcistico.