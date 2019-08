Maurizio Sarri è pronto per tornare in panchina. Magari proprio per la sfida contro il Napoli in programma nel prossimo weekend. Il tecnico sta infatti guarendo velocemente dalla polmonite, ma per poter guidare i suoi ragazzi nel primo big match stagionale avrà però bisogno del parere positivo dei medici, che potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì prossimo. Intanto il tecnico di Figline Valdarno ha voluto fare una sorpresa alla squadra: impegnata alla Continassa, agli ordini del suo vice Giovanni Martusciello, per preparare la partita contro la formazione di Carlo Ancelotti.

Al suo arrivo alla Continassa, Sarri ha ovviamente fatto scattare l'applauso dei tifosi posizionati fuori dai cancelli del centro sportivo bianconero. Un bagno di folla per l'allenatore, che si è prestato ai consueti autografi di rito e agli immancabili selfie con i sostenitori della Juventus. In uno di questi, il tecnico si è però fatto fotografare con un pacchetto di sigarette e un accendino stretto tra le dita della mano sinistra: un dettaglio che non è passato inosservato a molti.

La reazione dei social

La fotografia ha così scatenato i tifosi, che sui social hanno commentato in maniera ironica il comportamento dell'allenatore dei campioni d'Italia. "Mister, ma fuma dopo la polmonite?", "Già con le sigarette?". Decine di messaggi, e di inviti a smettere di fumare, che a Maurizio Sarri erano già arrivati nei giorni scorsi, dopo il malore che lo aveva colpito a Villar Perosa e il successivo responso medico relativo alla sua malattia.

Per capire quando il mister potrà tornare a sedersi sulla panchina della Juventus, bisognerà dunque aspettare fino alla fine di questa settimana. Sarri ovviamente scalpita per riprendere il suo posto, ma la cautela che gli ha giustamente imposto lo staff medico bianconero per la piena guarigione, gli impedirà probabilmente di tornare in occasione del match contro la sua ex squadra.