Come sta Maurizio Sarri? Quali sono le reali condizioni del tecnico messo ko in questo avvio di stagione da una polmonite? Il tecnico che non ha potuto seguire la Juventus in panchina nell'esordio in Serie A contro il Parma ed è stato sostituito dal suo vice Martusciello, potrebbe a sorpresa esserci a sorpresa in occasione della supersfida di sabato all'Allianz Stadium contro la sua ex squadra, il Napoli. Sarà decisivo un confronto con i medici tra giovedì o venerdì.

Come sta Maurizio Sarri, il tecnico alle prese con la polmonite vuole esserci in Juventus-Napoli

Maurizio Sarri in questo avvio di stagione è stato messo ko da una polmonite. La malattia gli ha impedito di seguire in campo la Juventus nell'esordio in Serie A di Parma, dove è stato sostituito dal braccio destro Martusciello. Un problema di salute quello del mister toscano che si è accompagnato ad altre voci relative, che vanno dagli spifferi di spogliatoio sul futuro, al regolamento che gli imporrebbe nuovi test per ottenere i requisiti per l'idoneità sportiva prima del ritorno in panchina. Un ritorno in panchina che sembrava rimandato a dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ma che invece per volontà in primis di Sarri potrebbe concretizzarsi a sorpresa nel prossimo big match contro il Napoli.

Juventus, le condizioni di Sarri tornato a sorpresa alla Continassa

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri, arrivano da "La Stampa". L'allenatore starebbe guarendo velocemente dalla polmonite, e vorrebbe dunque esserci nella supersfida contro il Napoli in programma sabato sera allo Stadium. Il mister toscano già ieri si è presentato a sorpresa alla Continassa, raccogliendo l'abbraccio dei tifosi che gli hanno chiesto autografi e selfie. Una situazione che inevitabilmente alimenta l'ottimismo del tecnico, che scalpita in questo avvio di stagione in bianconero.

Sarri in panchina contro il Napoli, la Juventus predica prudenza

Tra il dire e il fare però bisognerà fare i conti con i pareri dei medici. Questi ultimi hanno preso atto dei progressi fisici dell'allenatore della Juventus negli ultimi giorni ma non vogliono correre rischi, così come il club bianconero che al momento predica prudenza. A tal proposito tra giovedì e venerdì dovrebbero verificarsi nuovi confronti tra Sarri e i dottori che lo stanno seguendo per valutare i margini di una sua presenza in Juventus-Napoli che al momento non sembra più una prospettiva da escludere a priori.