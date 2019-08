Da sessant'anni a questa parte, la partitella in famiglia tra la squadra A e quella B è un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che hanno a cuore la Juventus. Un pomeriggio di festa e di divertimento, dove poter ammirare vecchi e ai nuovi protagonisti bianconeri, che per Maurizio Sarri ha rischiato di diventare ‘indigesto'. Reduce da un brutto attacco influenzale accusato nelle ultime ore, il tecnico si è infatti sentito male prima di scendere dal pullman che ha accompagnato la squadra a Villar Perosa.

Sarri partecipa alla festa

Subito soccorso dallo staff medico, presente sul mezzo insieme a Nedved e Paratici (anche loro preoccupati per le condizioni dell'allenatore), l'ex Napoli si è fortunatamente subito ripreso e ha potuto scendere dal pullman e ‘consegnarsi' ai tifosi per gli immancabili autografi e selfie. L'influenza che lo aveva colpito nella giornata di ieri, ha dunque rischiato di rovinargli il primo incontro ufficiale con quelli che sono i suoi nuovi tifosi: già amareggiati per l'assenza di Cristiano Ronaldo, bloccato per un lieve affaticamento all’adduttore sinistro accusato nell'ultimo allenamento svolto alla Continassa e comunque presente a bordo campo accanto a John Elkann.

De Ligt fermato da una vescica

Nonostante la debolezza dovuta dalla febbre, Maurizio Sarri si è dunque seduto regolarmente in panchina per assistere da vicino al consueto giro di campo della squadra, con i trofei conquistati nella scorsa stagione (Scudetto e Supercoppa Italiana), e al fischio d'inizio della tradizionale amichevole juventina. Tra i giocatori che non sono potuti scendere in campo anche Matthijs de Ligt. L'ex difensore dell'Ajax, arrivato da poche settimane a Torino, ha infatti dovuti dare forfait per una vescica al piede. Un ‘problema' da poco per il forte difensore olandese, che sarà certamente disponibile per l'inizio della stagione della Juventus.