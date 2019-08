Tra i giocatori che scenderanno in campo per la consueta partita in famiglia a Villar Perosa, non ci sarà Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese si è infatti fermato precauzionalmente a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro, accusato nell'ultimo allenamento svolto alla Continassa. Il giocatore di Maurizio Sarri non sarà quindi in campo per l'immancabile e storico appuntamento estivo con i tifosi, e verrà valutato nelle prossime ore. La sua presenza nella prima partita di campionato della Juventus, in programma sabato 24 agosto a Parma, non pare in pericolo ma è comunque ancora tutta da confermare.

Il tweet della Juventus

Ad annunciare il piccolo problema accusato dall'ex Real Madrid, è arrivato il tweet ufficiale del club campione d'Italia: "Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata". Oltre a Cristiano Ronaldo, in occasione di Juventus A contro Juventus B, non dovrebbe sedere in panchina nemmeno Maurizio Sarri: colpito nelle scorse da un forte attacco influenzale che lo ha costretto a lasciare l’allenamento.

Giunto alla sua sessantesima ‘edizione', il ritrovo di Villar Perosa è un appuntamento imperdibile per il popolo della Juventus. Voluta fortemente dall'ex patron Gianni Agnelli, l'amichevole in famiglia è da sempre una grande opportunità per tutti i tifosi che possono ammirare da vicino i nuovi acquisti della società bianconera. L'anno scorso fu così proprio per Cristiano Ronaldo, che fece il suo primo grande bagno di folla (e il suo primo gol con la maglia della Juventus) in occasione della partitella in famiglia.