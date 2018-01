La festa per i tre punti conquistati all'Olimpico di Roma è durata poco. A spegnere l'entusiasmo generale della piazza blucerchiata, ci ha infatti pensato lo stesso Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria, dopo gli elogi alla squadra fatti pervenire al termine del match con la formazione di Di Francesco, ha infatti riportato tutti con i piedi per terra: soprattutto i tifosi che, dopo gli ultimi risultati, ora sognano l'accesso in Europa.

"Ci sono squadre molto più attrezzate della nostra – ha spiegato l'allenatore della Samp, in un'intervista concessa a Premium Sport – Non ci siamo divertiti quando abbiamo parlato di obiettivi ci è venuto il braccino. Obiettivi non ce ne sono. Dobbiamo solo giocare bene a calcio, perché se non giochi bene punti non ne fai e partite non ne vinci".

Una vittoria emozionante.

In attesa del match contro il grande ex Sinisa Mihajlovic, il popolo della Sampdoria guarda dunque con ammirazione la classifica e conta i punti che separano Quagliarella e compagni dai rivali di sempre: quelli del Grifone. Per Giampaolo, però, conta soltanto scendere in campo senza grandi preoccupazioni: "Dobbiamo giocare per divertirci, e non ambire alla Champions League – ha continuato il mister – Sono contento per i miei, soprattutto per quelli che hanno giocato di meno".

Vincere a Roma, non è facile e Giampaolo lo sa benissimo: "Quando loro spingono sono pericolosi e hanno un ambiente sempre molto caldo – ha concluso il tecnico – Noi abbiamo fatto un primo tempo straordinario, ma era impensabile giocare nella ripresa alla stessa maniera. Siamo stati bravi a gestire, abbiamo speso tantissimo e abbiamo mantenuto alta l’attenzione. Sono contento e faccio davvero i complimenti a tutti: è stata una vittoria emozionante".