La Sampdoria sarà costretta a fare a meno di Dennis Praet per le prossime partite. E' arrivato l'esito degli esami per il forte centrocampista belga dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Roma che lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco. Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra per il classe 1994 finito nel mirino di calciomercato della Juventus. Lo stop previsto potrebbe essere di poco più di un mese.

Infortunio Praet, le condizioni.

A fare il punto sulle condizioni di Praet dopo l'infortunio rimediato in Sampdoria-Roma è stata la società blucerchiata con un lungo comunicato: "Nel corso della mattinata Dennis Praet, accompagnato dal dottor Amedeo Baldari, è stato intanto sottoposto a controlli strumentali presso il Laboratorio Albaro e la Clinica Montallegro. Gli esami hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra accusata nel secondo tempo della partita con la Roma. Il belga ha già avviato l’iter fisioterapico al termine del quale, dopo nuovo accertamenti strumentali, sarà stabilito programma di recupero agonistico".

Quando tornerà in campo Praet.

Nessuna indicazione ufficiale sui tempi di recupero di Praet. Il belga comunque dovrebbe rimanere fuori dal terreno di gioco per un periodo di poco superiore ai 30 giorni. Difficile comunque fare previsioni su un problema muscolare che dovrà essere affrontato con cautela per evitare ricadute.

Praet, il messaggio su Instagram dopo l'infortunio.

Praet nel frattempo si è già messo al lavoro con la speranza di recuperare al più presto possibile. Il duttile centrocampista su Instagram ha postato la foto relativa al momento dell'uscita dal campo post infortunio, accompagnata da un messaggio di incoraggiamento: "Cadere sette volte, rialzarsi otto"

Praet-Juventus, le ultime notizie di calciomercato.

In questa stagione il classe 1994 si è messo in luce come uno dei punti di forza della Sampdoria di Giampaolo. Qualità, quantità e duttilità in mezzo al campo per il belga che ha conquistato le attenzioni delle big e in particolare della Juventus. La società bianconera ha avviato i contatti con i blucerchiati per Praet, dimostrandosi pronta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Appuntamento a giugno con il futuro del talento ex Anderlecht che potrebbe essere alla corte della Vecchia Signora.