"Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria". Sono bastate poche parole a Massimo Ferrero per strappare un sorriso ai tifosi. Da oggi, infatti, l'ex responsabile dell'area tecnica di Suning (per Inter e Jiangsu), e ancora prima direttore sportivo della Roma per oltre cinque anni, è entrato ufficialmente nell'organigramma del club genovese con il ruolo di responsabile di tutta l’Area Tecnica blucerchiata.

L'esperto dirigente sessantatreenne riparte dunque dalla Liguria e da una piazza storica e importante come quella della Sampdoria. Come ha comunicato la società di Ferrero, "Sabatini, uno dei massimi conoscitori del calcio italiano e internazionale, con esperienze professionali di altissimo profilo, rivestirà il nuovo ruolo dal 1° luglio 2018 e avrà il piacere di incontrare i media e di dialogare con gli stessi solo in occasione della presentazione ufficiale alla stampa, data e luogo della quale saranno resi noti nei prossimi giorni".

Il domino dei dirigenti

Subito immortalato a fianco di Massimo Ferrero, dell’avvocato Antonio Romei e del direttore sportivo Carlo Osti, Walter Sabatini è chiamato ad occuparsi dunque del mercato della squadra di Marco Giampaolo. Il numero uno del club si aspetta da lui colpi clamorosi come quelli che lo hanno fatto diventare famoso negli anni scorsi: tra questi quello dell'arrivo in Italia di Kolarov e Marquinhos.

L'arrivo a Genova di Walter Sabatini, di cui si vociferava già da diverso tempo, ha seguito di pochi giorni l'addio di Daniele Pradè. L’ex direttore sportivo della Sampdoria, che aveva risolto consensualmente il contratto con Ferrero, è a sua volta diventato responsabile dell’area tecnica dell’Udinese prendendo il posto di Manuel Gerolin.