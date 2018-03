La maglia numero 8 della Sampdoria apparterrà ancora a lungo a Edgar Barreto. L'esperto centrocampista paraguaiano ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Sampdoria, la squadra in cui milita dal 2015. Una notizia che il club del presidente Ferrero ha formalizzato sui propri canali ufficiali, per la soddisfazione in primis del calciatore, che si è lasciato immortalare con i dirigenti blucerchiati, con un sorriso raggiante per il prolungamento della sua avventura sotto la Lanterna.

La Sampdoria ufficializza il rinnovo di Barreto

Il club del capoluogo ligure ha formalizzato dunque di aver messo nero su bianco per il prolungamento contrattuale del classe 1984 con queste parole: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edgar Barreto. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 90 presenze e 5 gol con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2019 con opzione per un secondo anno". Lo sponsor principale dell'operazione è stato proprio l'allenatore della Samp Marco Giampaolo, che vede in Barreto una pedina utilissima in termini tecnico-tattici e di esperienza.

Stipendio dimezzato per Barreto, ecco quanto guadagnerà

Le cifre del nuovo contratto di Barreto con la Sampdoria non sono state ufficializzate. Eppure le indiscrezioni riportate da Itasportpress.it parlando di un nuovo contratto con ingaggio dimezzato rispetto al precedente. In sintesi, l'ex di Reggina, Atalanta e Palermo che attualmente guadagna 1.1 milioni a stagione, dall'anno prossimo percepirà uno stipendio di poco superiore ai 500mila.

Perché Barreto ha deciso di rimanere alla Sampdoria, nonostante le tante offerte di mercato

Nonostante l'età non più giovanissima, a luglio spegnerà 34 candeline, Barreto aveva molto mercato. Anche di fronte ad un nuovo contratto con stipendio dimezzato però, il sudamericano non ha saputo dire di no alla proposta della Sampdoria. Oltre a rivestire un ruolo chiave nella squadra di Giampaolo (pur non giocando con continuità da titolare, rappresenta una pedina molto utile in chiave turnover e nello spogliatoio), Barreto è molto legato alla città di Genova. La sua famiglia infatti si trova benissimo in terra ligure, dove dunque Edgar continuerà a giocare almeno fino a fine 2019.