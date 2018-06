Il Mondiale 2018 verrà ricordato anche per la beffa del Senegal, eliminato da due cartellini gialli, e anche per il cappotto subito dalle nazionali africane, nessuna di esse è riuscita a superare la fase a gironi. Le cinque squadre qualificata per il Mondiale russo hanno stabilito un record perché era dal Mundial dell’82, ma all’epoca c’era un’altra formula, che nessuna squadra africana si qualificava per la fase a eliminazione diretta.

Che sfortuna. Il Senegal può davvero prendersela con la buona sorte. Perché i ‘Leoni della Teranga’ hanno fatto gli stessi punti del Giappone, gli stessi gol dei nipponici e hanno subito pure gli stessi gol, ma il regolamento ha premiato gli asiatici che hanno subito due cartellini in meno. Un’autentica beffa.

Le altre hanno tutte deluso. A iniziare dall’Egitto, che non ha avuto certamente il miglior Salah (autore comunque di due gol), che ha chiuso senza punti il suo raggruppamento, perdendo anche con l’Arabia Saudita. La Tunisia aveva un girone molto complicato, ha chiuso bene vincendo contro Panama. Il Marocco ha ottenuto un solo punto, anche se la nazionale di Renard ha perso di misura con il Portogallo, solo al 94’ con l’Iran e ha pareggiato 2-2 con la Spagna. Sfortunata la Nigeria che a cinque minuti dal termine ha subito il ko con l’Argentina.

Nel 1982 il Mondiale aveva ventiquattro squadre e solo due africane (Camerun e Algeria) e fino a oggi era stato l’ultimo senza squadre africane nella seconda fase. Poi dal 1986 al 2014 l’Africa ha sempre piazzato almeno una squadra agli ottavi. In Messico toccò al Marocco, quattro anni dopo il Camerun si spinse fino ai quarti, fu fermata a Napoli dall’Inghilterra. Nel 1994 la Nigeria agli ottavi fu fatta fuori da Roberto Baggio. Nella Coppa del Mondo del 1998 sempre le ‘Super Eagles’ arrivarono al dentro o fuori, ma si fermarono agli ottavi. Nel 2002 il Senegal, all’esordio, arrivò fino ai quarti. Nel 2006 ottavi per la Nigeria, in SudAfrica il Ghana arrivò a un passo dalla semifinale, mentre quattro anni fa l’Algeria agli ottavi si arrese contro la Germania.