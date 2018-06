Il tutto per tutto contro la Nigeria. Se l'Argentina saprà ritrovarsi e riuscire a battere la formazione africana potrà accedere agli ottavi di finale, altrimenti farà le valigie e saluterà questi Mondiali russi. Non ci sono più appelli perché l'Albiceleste ha rimediato una sconfitta imbarazzante contro la Croazia per 3-0 dopo aver pareggiato al debutto con la piccola Islanda.

Polemiche e sconfitte: o dentro o fuori – In tutto questo, polemiche per le formazioni schierate dal ct Sampaoli, accuse precise ai senatori che avrebbero per l'ennesima volta spaccato in due lo spogliatoio e – ovviamente – indice puntato verso lui Lionel Messi, il grande assente tra i big in Russia, ancora a secco e soprattutto autore del rigore sbagliato contro l'Islanda che è valso la vittoria.

Una Pulga in crisi – Se l'Argentina, dunque, è già al conto è colpa soprattutto di una Pulga che in nazionale si trasforma in autentico gregario, senza mai incidere sui risultati delle partite come fa da anni nel suo club, il Barcellona. Nessuno riesce a spiegarsi l'involuzione e i risultati con l'Albiceleste sono tutti lì a dimostrazione che non sono cattiverie ma amara realtà: mai ha alzato un trofeo con la Selçion.

Cuore di Diego: tutti per l'Argentina – Però, davanti all'ultima chance, c'è chi prova a scacciare le polemiche e a richiamare attorno alla nazionale l'orgoglio di un intero popolo. E' Diego Armando Maradona che in diretta televisiva ha rivolto un appello accorato a Lionel Messi e ai grandi giocatori argentini, che nel 1978 riuscirono a conquistare il Mondiale in Messico.

"Vorrei avere un incontro con i miei grandi ex compagni: Pumpido, Goycochea, Caniggia, Troglio e anche Passerella e se vuole venire, anche Valdano. E dire loro che contro la Nigeria dovremo difendere il nostro onore, ragazzi fatevi sentire. L'Argentina non può abbandonare il Mondiale"

L'appello a Lionel Messi -E poi, proprio a Messi che dovrà – nolente o volente – prendere per mano la squadra, Maradona ha parole d'affetto e di conforto: "Ho un messaggio da inviare a Lionel Messi.Voglio solo dirgli che non è colpevole di nulla nel brutto momento attuale che la Seleçion sta attraversando: voglio anche dirgli che lo amo e che lo rispetto sempre così tanto malgrado tutto"