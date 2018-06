La Germania non molla mai, questa è una delle frasi fatte, classiche, del mondo del calcio. L’ennesima dimostrazione si è avuta a Sochi dove i tedeschi hanno rimesso in piedi una partita che sembrava aver preso dei contorni da incubo. Prima il gol di Toivonen, uno che non aveva mai segnato quest’anno in Ligue 1, e fa l’attaccante, poi il pareggio di Reus e sull’1-1 cartellino rosso a Boateng. Ma la nazionale campione in carica non si è scomposta e anzi ha giocato meglio di come ha fatto per tutto il match con l’uomo in meno e ha trovato il gol vittoria al 95’ con Toni Kroos. Bellissima e pesantissima la punizione del centrocampista del Real Madrid che ha rimesso in corsa per la qualificazione agli ottavi i tedeschi.

Tutte le combinazioni del Gruppo F

La Germania si qualifica per gli ottavi di finale se batte la Corea del Sud nell’ultima giornata, che si giocherà il 27 giugno, e contemporaneamente il Messico non perde con la Svezia.

La Germania si qualifica per gli ottavi di finale se pareggia con la Corea del Sud nell’ultimo match del Gruppo F e la Svezia perde con il Messico, che deve guadagnarsi ancora la qualificazione.

La Germania passa alla fase a eliminazione diretta anche se dovesse perdere con la Corea del Sud con un gol di scarto a patto che la Svezia perda con almeno due gol di scarto contro il Messico.

La Germania a caccia anche del primo posto

Ci sono tre squadre in corsa per due posti. Il Messico (che ha 6 punti), la Germania e la Svezia (che ne hanno 3). La ‘Tricolor’ con un pareggio all’ultima giornata si prende anche il primato nel girone, ma se dovessero perdere Hernandez e compagni si rimetterebbe tutto in gioco anche per il primo posto. E c’è una bella differenza tra primo e secondo posto, perché chi arriva secondo potrebbe giocare negli ottavi con il Brasile.