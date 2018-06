C’è una nuova realtà calcistica che si sta prendendo la ribalta in maniera sempre più incisiva: l’Islanda è diventata la nazione più piccola a qualificarsi ad una fase finale della Coppa del Mondo e parteciperà al torneo del 2018 in Russia. I ragazzi di Heimir Hallgrimsson hanno raggiunto questo traguardo storico battendo il Kosovo lo scorso 9 ottobre vincendo per 2-0 e ha sancito, certamente, uno dei punti più alti del periodo d'oro del calcio islandese, che ha conquistato il cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo con le loro esibizioni. Appena 5 anni fa nel Ranking FIFA erano al 130° posto e nessuno si sarebbe aspettato di vederli ad un Mondiale: ci sono voluti molti anni e lo sforzo congiunto di allenatori e giocatori ma la loro attuale posizione nella classifica FIFA è il 22° posto, frutto di un lavoro preciso e circostanziato sul sistema calcio che ha portato l'Islanda sulla mappa del calcio come mai prima d'ora.

L'Islanda ha una popolazione totale di soli 330.000 abitanti ma il fatto più interessante è che ci sono 21.500 giocatori registrati: questo fa capire quanto forte ed efficiente sia il sistema in Islanda a livello di base. Il paese nordico è un quarto delle dimensioni di Trinidad e Tobago, la precedente qualificata più piccola per dimensioni territoriali, e non tutti nel paese sono idonei a giocare per una squadra di calcio maschile visto che il 45% della popolazione islandese è troppo giovane o troppo vecchia per essere considerata e del restante 55%, circa la metà sono donne. L'Islanda è riuscita a mettere insieme la 22a squadra al mondo con un pool di talenti davvero incredibile e ad arrivare ad un livello davvero notevole.

Il manager islandese è l'uomo che ha orchestrato tutto: era un dentista part-time sull'isola di Vestmanaeyjar, con una popolazione di poco più di 5000, ma ha lasciato il lavoro alcuni anni fa per fare tempo pieno l’allenatore del calcio islandese squadra. Qualche tempo fa ha dichiarato:

Anche ora che sono un allenatore e a tempo pieno, vado ancora a casa di tanto in tanto e faccio un po' di odontoiatria. Alcuni allenatori amano giocare a golf nel tempo libero, altri vanno a pescare, io vado al mio studio dentistico! Mi toglie la mente dal calcio per un po ‘e ho la possibilità di vedere i miei pazienti e colleghi, persone che mi mancano.

Quando è entrato nella squadra nazionale islandese nel 2011, il supporto dei tifosi per la squadra era praticamente pari a zero, dato che la squadra aveva vinto solo quattro partite ufficiali negli ultimi sei anni e per entrare in contatto con i fan ha iniziato una tradizione in cui incontrava i sostenitori in un pub a Reykjavik prima delle partite casalinghe e discuteva la formazione e le tattiche della squadra. Questa tradizione continua fino ad oggi.

L’avventura di Euro 2016 e l’eliminazione dell'Inghilterra

Prima il 9 ottobre era noto come ‘Leif Erikson Day’ negli Stati Uniti, in memoria dell'antico esploratore-eroe vichingo, al momento è una delle date più importanti del calcio islandese, visto che è il girono in cui è arrivata la qualificazione ai campionati europei nel 2016. è La squadra di Heimir Hallgrimsson è arrivato da cenerentola ma è approdata alla fase ad eliminazione diretta del torneo sbattendo fuori l’Inghilterra agli ottavi di finale. La corsa si è interrotta ai quarti di finale ma il mondo ha conosciuto questa meravigliosa realtà.

Il successo di un progetto

Come già anticipato, l’Islanda è al 22° posto nel Ranking mondiale dopo essere stata al 131° nel 2012 e, per risalire la china, in poco tempo fa ha smesso di dare poca formazione ai propri allenatori, richiedendo le certificazioni adatte per poter diventare tecnici a qualsiasi livello. Dei 334.252 residenti in Islanda, quasi 700 possiedono una licenza UEFA A o B e sono state messe le basi per costruire altri stadi con la copertura, così che si possa giocare tranquillamente anche in inverno: ad oggi vanta 11 campi coperti, 22 campi aperti riscaldati e altre 100 strutture, assicurandosi che i giovani giocatori islandesi abbiano sempre un posto dove giocare. Il progetto ha richiesto loro anni, ma nel 2014 l'Islanda ha iniziato la sua ascesa tra le prime 25 nazioni nel mondo del calcio. Da allora non sono mai stati più lontani dal baratro della classifica e dalle triple cifre.