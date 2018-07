Il Mondiale di Russia finora è soprattutto il Mondiale dei portieri. Igor Akinfeev sta facendo sognare la Russia, due rigori parati e qualificazione sulla Spagna, che non sarà più l’Invincibile Armata ma è sempre, almeno sulla carta, una delle squadre più forti. Hanno conquistato la scena a suon di parate i portieri di Croazia e Danimarca, che hanno neutralizzato tre rigori a testa. Subasic ha festeggiato il successo, Schmeichel, nonostante tre prodezze, è uscito con la squadra danese, ma ha confermato di essere forte quanto il papà, uno dei più grandi degli ultimi trent’anni, che su Twitter con grande orgoglio ha voluto elogiare il figlio.

Super Kasper. Croazia e Danimarca passerà alla storia di Russia 2018 anche per le parate di Schmeichel junior, che al 117’ para un rigore di Modric e ha portato con quel grande intervento i danesi ai calci di rigore. Quella grande parata ha messo anche una pulce nei pensieri dei croati, che hanno capito definitivamente che il portiere del Leicester è uno de più bravi al mondo. Ai rigori Kasper ha tenuto su la sua squadra.

Eriksen calcia per primo e sbaglia, Schmeichel neutralizza il tiro di Badelj, quando sbaglia Schone, Kasper si tuffa e respinge la conclusione di Pivaric. Dopo l’errore di Jorgensen l’ennesimo miracolo non riesce. La Danimarca è fuori, l’impresa di Schmeichel resta perché è storica. Anche lui, come papà, scrive il suo nome nella storia dei Mondiali.

Peter orgoglioso di Kasper. Con il Manchester United e con la Danimarca ha vinto quasi tutto quello che poteva, ma forse non ha mai provato una gioia così grande ncome quella avuta con le tre parate doc di Kasper. Papà dalle tribune guarda il figlio, applaude e lo carica dopo ogni rigore parato, Kasper dopo ogni fenomenale intervento, guarda le tribune e indica Peter, lo ringrazia: è il papà, il mentore, il maestro. E nel day after Peter Schmeichel ha voluto postare sul suo profilo Twitter una foto bellissima, in cui lo si vede la maglia dello United, al suo fianco c’è Kasper quando era ancora un bambino. La dedica per il figlio è splendida:“Orgoglioso di mio figlio. Quando tutte le lacrime si saranno asciugate ci renderemo conto di quanto siamo stati grandi”.