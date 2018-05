Dopo le liste di Argentina e Brasile, sono stati ufficializzati i pre-convocati dell'Uruguay per la Coppa del Mondo 2018: Oscar Washington Tabarez ha reso nota la lista dei 26 da cui poi ne rimarranno 23 e ci sono numerosi "italiani" nella lista della Celeste: si va da Lucas Torreira e Gaston Ramirez della Sampdoria a Matias Vecino dell'Inter fino a Rodrigo Bentancur della Juventus, Diego Laxalt del Genoa e Martin Caceres della Lazio. Imprescindibili Edinson Cavani, Diego Godin, Luis Suarez, José Gimenez, Christian Stuani, Fernando Muslera, Maxi Pereira e Cristian Rodriguez. Da tenere d'occhio i giovani Nahitan Nandez, Federico Valverde e Giorgian De Arrascaeta.

Numerose assenze degne di nota come quelle del difensore Sassuolo, Mauricio Lemos; dell'attaccante del Malaga, Diego Rolan; o dell'attaccante del PSV Eindhoven, Gaston Pereiro. Potrebbero essere chiamati in corsa Esteban Conde, Jorge Fucile, Diego Polenta, Mathias Corujo, Álvaro González e Arévalo Ríos.

L'Uruguay è inserito nel Gruppo A con i padroni di casa della Russia, l'Arabia Saudita e l'Egitto. La rappresentativa uruguagia comincerà ad allenarsi il 22 maggio presso il Centro Sportivo Federale dell’AUF anche se già da ieri sono arrivati a Montevideo alcuni calciatori già al corrente di dover far parte della spedizione in Russia: lunedì 28 saranno tutti agli ordini di Tabàrez per l’inizio ufficiale della preparazione pre-Mondiale e il 9 giugno la Celeste partirà per la Russia, dove completerà gli allenamenti in attesa del debutto nella competizione contro l’Egitto, previsto per il 15.

La lista dei 26 dall'Uruguay

PORTIERI: Fernando Muslera, Martin Silva, Martin Campana.

DIFENSORI: Diego Godin, Sebastian Coates, Jose Maria Gimenez, Maximiliano Pereira, Gaston Silva, Martin Caceres, Guillermo Varela.

CENTROCAMPISI: Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Matias Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sanchez.

ATTACCANTI: Giorgian De Arrascaeta, Diego Laxalt, Cristian Rodriguez, Jonathan Urretaviscaya, Nicolas Lodeiro, Gaston Ramirez, Christian Stuani, Maximiliano Gomez, Edinson Cavani, Luis Suarez.