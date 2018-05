È stato reso noto l'elenco dei 35 pre-convocati dell'Argentina per il Mondiale di Russia che inizierà il prossimo 14 giugno. Jorge Sampaoli ha riservato qualche sorpresa e nell'elenco sono rientrati, finalmente, Lucas Biglia e Sergio Aguero nonostante gli ultimi problemi fisici. Lo stesso discorso vale per Paulo Dybala e Mauro Icardi, che hanno saltato le ultime amichevoli della Seleccìon per scelta tecnica. Lionel Messi è della spedizione che vede un elenco di giocatori di qualità che vogliono vorrebbe riportare la Coppa del Mondo nella nazione dell'America Latina dopo 32 anni. Lunedi 21 maggio, in una conferenza stampa a Ezeiza, Jorge Samapoli annuncerà la lista definitiva dei 23 che faranno parte della "rosa mondiale". Ci sono diversi punti di domanda su chi sarà il terzo portiere, se Centurion o Meza riusciranno a ritagliarsi un posto o se ci saranno sorprese come Paredes e Battaglia, che non sono stati convocati spesso nel nuovo corso tecnico.

C'è il futuro interista Lautaro Martinez nella lista dei 35, sorpresa ma non troppo, ma vi sono alcune assenze di rilevo: calciatori che sono stati molte volte convocati per le qualificazioni come Gago, Pareja e Pastore non parteciperanno alla rassegna mondiale e lo stesso discorso vale anche per altri calciatori che si erano presi il centro della scena nelle ultime convocazioni ma che non hanno avuto un buon finale di stagione come il Papu Gomez, Angel Correa o Rigoni. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Romero, Guzman, Caballero, Armani;

DIFENSORI: Salvio, Mercado, Otamendi, Fazio, Mascherano, Rojo, Acuña, Tagliafico, Funes Mori, Ansaldi, Pezzella;

CENTROCAMPISTI: Biglia, Banega, Lo Celso, Lanzini, Pavón, Enzo Pérez, Pablo Perez, Meza, Paredes, Pizarro, Battaglia, Di Maria, Centurion;

ATTACCANTI: Perotti, Dybala, Agüero, Higuaín, Icardi, Messi, Martinez.