Gli applausi bellissimi di tutto l'Allianz Stadium, sono quelli di tutto il mondo del calcio e dello sport. Tutti in piedi per Cristiano Ronaldo protagonista di una gara sontuosa contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions. CR7 è salito in cielo, fino a 2.38 metri per colpire in rovesciata il pallone del 2-0, ma non solo. I dati fatti registrare dal fenomeno portoghese sono eccezionali anche per quanto riguarda la velocità. Già, perché a 33 anni suonati, Cristiano ha raggiunto sul manto erboso dello stadio torinese i 33.73 km/h.

Ronaldo figlio del vento, contro la Juve a 33.73 km/h

Come evidenziato dalla stampa spagnola, e in particolare da AS, in Juventus-Real Cristiano Ronaldo ha raggiunto la velocità di 33.73 km/h nel corso del primo tempo. Nessuno ha fatto meglio di lui nel corso del match e non ci sono altri calciatori che in campo hanno toccato quota 33 km/h. Nella ripresa poi CR7 si è "fermato" a quota 32.64, confermandosi nei 90′ il calciatore che ha realizzato anche più accelerazioni, mettendo alle sue spalle le 40 fatte registrare da Giorgio Chiellini, che spesso e volentieri ha dovuto marcarlo.

Ronaldo, l'età biologica e gli allenamenti speciali

Bastano questi dati a confermare la grandezza dell'atleta Ronaldo. Non bisogna dimenticare tra l'altro che il campione portoghese non è ormai più un ragazzino, alla luce delle sue 33 primavere. Nonostante questo però CR7 in campo continua a rendere al meglio e a superare i suoi più giovani colleghi. Merito di un'età biologica più giovane, e soprattutto di un programma di allenamento perfetto che gli permette di gestirsi nel migliore dei modi.

Quanto è veloce Ronaldo e il paragone con Bolt

Quando si parla di velocità non si può pensare a Usain Bolt, il leggendario ormai ex velocista giamaicano che sogna di intraprendere una carriera nel mondo del calcio. L'ormai ex campione in prova al Borussia Dortmund è il primatista sui 100 metri con una velocità di 37,578 km/h. Un dato che conferma ancor di più l'eccezionalità delle doti di Ronaldo che deve anche lavorare con il pallone.

Chi è il calciatore più veloce del mondo

E chissà che in allenamento il 5 volte Pallone d'Oro non si alleni anche sulla velocità con quello che è considerato al momento il calciatore più veloce del mondo ovvero Gareth Bale. Il gallese è stato capace di raggiungere i 36.9 km/h. Al momento nessuno ha fatto meglio di lui, anche se nelle prossime stagioni bisognerà fare i conti con Kylian Mbappé che dalla sua ha un'età più giovane dell'esterno madrileno. Il bomber del Psg pagato 180 milioni di euro, finora ha raggiunto quota 36 km/h.