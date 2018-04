Il nome di Cristiano Ronaldo in Spagna non occupa le prime pagine dei quotidiani solo per la mostruosa prestazione contro la Juve in Champions, con tanto di superbo gol in rovesciata. Nelle ultime ore infatti a tenere banco è anche la vicenda relativa alla presunta evasione fiscale con tanto di rischio di finire in carcere per la stella lusitana. Le ultime novità riguardano la proposta del Fisco al giocatore che dovrebbe dichiararsi colpevole, e pagare complessivamente una multa di 30 milioni di euro complessivi.

Ronaldo e l'accusa del Fisco spagnolo

L'accusa nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte del Fisco spagnolo è pesantissima. Evasione fiscale per circa 14.7 milioni di euro, nel periodo che va dal 2011 al 2014. Tutto è venuto alla luce nella scorsa estate, con l'Erario iberico che ha ritenuto inferiore quanto pagato da CR7 per alcuni contratti di sponsorizzazione rispetto a quanto dovuto. Ecco allora il rischio di essere rinviato a giudizio con una multa super e soprattutto la possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per 4 reati.

La proposta del Fisco per Ronaldo

Secondo quanto riportato da Il Mundo però, la volontà delle istituzioni è quella di fare uno "sconto" al bomber se questo si dichiarasse colpevole, ammettendo la frode come hanno fatto tra l'altro molti dei suoi colleghi. In questo caso sarebbero ritirate alcune delle accuse al fuoriclasse portoghese, che dunque dovrebbe versare nelle casse del Fisco una somma di circa 30 milioni complessivi (10 milioni di multa più altri 20 per il percorso amministrativo e le spese dei consulenti).

Cosa rischierebbe CR7 in caso di mancato accordo

Nel caso di mancato accordo, Ronaldo rischierebbe grosso. Se dovesse essere giudicato colpevole infatti CR7 potrebbe pagare una multa complessiva di 100 milioni di euro, oltre a dover fare i conti con il pericolo reale di finire dietro le sbarre. Al momento infatti, anche alla luce dei precedenti, è difficile pensare ad una vittoria nell'eventuale processo per la stella del calcio internazionale. Anche in questo caso inoltre, Ronaldo sarebbe comunque costretto a pagare alcune delle spese amministrative, una situazione che lo spinge ulteriormente verso l'accordo.