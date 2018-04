Finisce in parità il derby di Madrid tra Real Madrid e Atletico Madrid: 1-1 al Santiago Bernabeu in virtù delle reti di Cristiano Ronaldo e di Antoine Griezmann e la squadra di Zinedine Zidane non è riuscita a ridurre il distacco dal secondo posto (4 punti) occupato proprio dai ragazzi di Diego Pablo Simeone.

Ennesima perla del portoghese che ha colpito l'Atletì con un destro al volo a incrociare da vero maestro di calcio e ha realizzato la rete numero 500 della stracittadina della capitale spagnola mentre la punta francese ha punito nuovamente i blancos: è la sesta stagione consecutiva che Le Petit Diable insacca almeno un pallone nella rete del Real Madrid. La Casa Blanca non vince un derby dal 2012 e Zizou non è riuscito a infrangere questa maledizione che non gli permette di vincere contro Simeone al Bernabeu in Liga. Questo risultato è molto buono per il Barcellona, sempre più primo e lanciato verso la conquista della Liga, e il Valencia, che potrebbe scavalcare il Real e avvicinare l'Atletico al secondo posto.

Bale titolare e turnover in mediana. Cholo con squadra tipo

Zinedine Zidane ha cambiato 3/4 del centrocampo con Vazquez e Asensio sulle fasce e Kovacic a fa coppia con Kroos. Davanti Bale ha preso il posto di Benzema. Diego Pablo Simeone non ha problemi di formazione e ha mandato in campo la squadra tipo: l'unica novità è Vitolo sulla destra per Correa.

Marcelo vicino al bersaglio grosso: più Real che Atletico

È partito forte il Real e nei primi 10′ prima Cristiano Ronaldo, con una deviazione sotto misura, e poi Asensio, che ha scheggiato la traversa con una conclusione dal limite, potevano già portare in vantaggio la squadra di Zidane. L'Atletico Madrid ha provato a colpire in contropiede e per poco non ci è riuscito con Koke, è mancata la zampata finale, e con Diego Costa, che ha calciato di destro sul primo palo ma Navas ha respinto molto bene. I blancos si sono fatti preferire per come hanno mosso la palla e cercato la finalizzazione ma i colchoneros hanno occupato il campo con la solita maestria e grazie alla velocità dei calciatori offensivi si sono resi protagonisti di ripartenze molto pericolose. Traversa colpita da Marcelo con un grande tiro di destro dal limite. La prima frazione si è conclusa con un pari a reti inviolate ma le squadre si sono sfidate senza lasciare nulla al caso.

in foto: La mappa del primo tempo tra Real e Atletico. (whoscored.com)

CR7 e Griezmann, due goal per la storia

Così come era successo nella prima frazione, gli uomini di Zidane sono partiti fortissimo e al 53′ Cristiano Ronaldo ha battuto Oblak con un bellissimo tiro al volo di destro dopo un cross dalla sinistra di Bale. Buco clamoroso di Lucas Hernandez sul traversone del gallese ma il portoghese si è coordinato in maniera magnifica e ha piazzato la palla sul palo opposto. Il Pallone d'Oro è l'autore del goal numero 500 nella storia del derby di Madrid e ha trovato la via della rete in 10 partite consecutive (20 goal in totale) per la terza volta nella sua carriera: c'era già riuscito (10 partite) poco prima della Coppa del Mondo in Brasile ed era arrivato a 12 subito dopo.

Il vantaggio del Real è durato 4′ perché Antoine Griezmann ha insaccato di sinistro la palla alle spalle di Keylor Navas: il portiere del Costa Rica è uscito sui piedi di Vitolo e nulla ha potuto sulla conclusione del francese che poi ha esultato in maniera molto euforica con i suoi compagni mimando il balletto di Fortnite. In rete al Real da sei stagioni consecutive, terza rete nelle ultime tre gare di Liga al Bernabeu per Le Petit Diable: Griezmann è una sentenza.

Nel finale l'Atletico Madrid si è accontentato del pareggio, nonostante una grandissima parata di Navas su Koke, e il Real ha provato a spingere per vincere ma i sogni dei merengues si sono infranti sulla parata di Oblak sulla punizione di Sergio Ramos dal limite. Zidane ha sostituito Ronaldo al 62′ con Benzema: il cambio è parso concordato visto che il portoghese non ha detto nulla e ha lasciato il campo al compagno senza problemi. Nonostante il pesante turnover il Real ha fatto meglio dell'Atletico ma il Cholo Simeone è riuscito ad uscire imbattuto dal Santiago Bernabeu e si è tenuto stretto il secondo posto in Liga.