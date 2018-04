Una tripletta di Lionel Messi ha permesso al Barcellona di battere il Leganes per 3 a 1 nonostante qualche difficoltà di troppo. L'uomo con la maglia numero 10 ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, il motivo per cui è l'uomo più decisivo del mondo. Questa sera la capolista della Liga, con 12 punti in più sulla prima inseguitrice, ha eguagliato il record dei 38 risultati utili consecutivi della Real Sociedad che risale al 1979/1980. La rete di El Zhar ha messo in mostra le debolezze che i catalani avevano mostrato con la Roma anche se ter Stegen, rispetto alla gara con i giallorossi, non ha dovuto effettuare grandi interventi. Non è un bel Barça quello che si sta vedendo ultimamente e se dovesse incepparsi la macchina da goal Ernesto Valverde potrebbe trovarsi a fronteggiare qualche problema non semplicissimo da risolvere, soprattutto in Champions League.

Inizio non proprio brillante ma tra l'11' e il 12′ sono arrivate le prime vere occasioni da rete con il solito Luis Suarez: l'uruguagio prima ha messo paura a Cuellar deviando al volo un lancio dalla sinistra con la palla che è finita fuori di poco e subito dopo ha tirato addosso al portiere del Leganes da pochi metri. Il Barcellona ha trovato il vantaggio con Lionel Messi al 26′: il numero 10 blaugrana ha pennellato su calcio di punizione una traiettoria magnifica che ha terminato la sua corsa alle spalle di Cuellar.

Grazie a quest'ennesima perla Messi è diventato il primo giocatore, dopo Ronaldinho nella stagione 2006/07, a segnare sei goal su punizione in Liga (sette in totale). La Pulce ha trovato la doppietta al minuto 32 con un tocco preciso e non fortissimo dai 16 metri su assistenza dalla sinistra di Coutinho.

Proprio mentre la gara sembrava poter scorrere in maniera molto tranquilla per il club culé fino alla fine ecco che un ottimo tiro di Nabil El Zhar, deviato leggermente da Sergi Roberto, finisce alle spalle di ter Stegen e riapre ogni discorso. La squadra di Asier Garitano non si è mai data per vinta e pian piano ha cercato di rimettere in piedi una gara apparentemente chiusa: molto interessante l'ingresso Beauvue, che ha dato forza e dinamicità al club appartenente alla comunità autonoma di Madrid.

Nel finale è arrivata la terza rete di Messi che ha controllato il pallone di petto e ha battuto Cuellar con un tocco di sinistro che gli ha permesso di toccare quota 29 reti in Liga e 39 in stagione: numeri disumani per chiunque ma non per lui che sta, letteralmente, cannibalizzando i numeri e le statistiche di questi ultimi dieci anni (insieme a quel ragazzo con il numero 7 del Real Madrid).

Se fino a qualche tempo il Barcellona era un collettivo fantastico che riusciva ad esaltare al meglio le qualità di Messi ora è il fuoriclasse argentino che si è preso sulle spalle la squadra e la sta trascinando alla vittoria della Liga. Il cambiamento è dovuto anche al passaggio di consegne da Luis Enrique a Ernesto Valverde e il modo di approcciarsi al gioco. Roma, tre goal sono tanti, ma tentar non nuoce no?