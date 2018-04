Il Real Madrid e l'Atlético si affrontano per un derby che non vale nessun titolo ma potrebbe valere la seconda posizione nella Liga: la partita del Santiago Bernabeu è interessante per il dominio cittadino e per riscrivere alcuni numeri di questa splendida stracittadina. La Casa Blanca sembra essersi lasciata alle spalle il suo momento negativo e grazie alla continuità dimostrata in Champions League la squadra di Zinedine Zidane ha recuperato terreno anche in campionato.

La differenza massima tra le due squadre più importanti della capitale è stata di 10 punti alla giornata numero 26 e ora i blancos vogliono lasciare la terza posizione, tentando l'assalto alla seconda piazza che nel caso di vittoria sarebbe a -1, ma i ragazzi di Diego Pablo Simeone, dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di cedere la loro posizione ai rivali e venderanno cara la pelle. I colchoneros hanno chiuso il campionato davanti al Real Madrid due volte negli ultimi 26 anni, ovvero quando è arrivata la vittoria del titolo (stagione 1995/1996 e 2013/2014). L'ultimo precedente è del torneo 1990/1991, quando l'Atleti ha chiuso secondo e il Real terzo.

Liga, Zizou non ha mai vinto al Bernabeu contro il Cholo

Zinedine Zidane ha vinto contro l'Atlético Madrid in Champions League, sia in casa che al Vicente Calderón, ma in Liga non è mai riuscito a battere Simeone, né al Bernabéu né al Wanda Metropolitano. Nei due derby che ha giocato nel campionato spagnolo come padrone di casa contro i rojiblancos il tecnico francese non è mai uscito vincitore: il primo anno venne sconfitto per 0-1 da un goal di Antoine Griezmann mentre la scorsa stagione il derby è terminato 1-1 con la solita rete della punta francese e il pareggio di Pepe. Il terzo sarà quello buono?

Atletico imbattuto nei derby in questa stagione?

L'Atlético Madrid potrebbe chiudere da imbattuto contro il Real dopo più di un decennio: dall'annata 2006/2007, quando arrivarono due pareggi al Calderón e Bernabéu, i rojiblancos non hanno mai più terminato una stagione senza perdere contro i merengues. Ad esempio, nelle stagioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 l'Atléti non ha perso in Liga contro il Real ma ha ceduto il passo in Champions League, a volte anche in maniera molto dolorosa. Undici anni dopo l'Atlético può chiudere un anno calcistico senza perdere contro l'eterna rivale.

Real con 12 titoli in meno l'ultima volta che ha vinto il derby in casa

Quando il Real Madrid ha battuto al Bernabeu l'Atlético l'ultima volta in Liga, la squadra blanca aveva 12 titoli in meno in bacheca: rispetto ad oggi mancavano tre Champions, una Liga, una Copa del Rey, tre Mondiali per Club, tre Supercoppe europee e una Supercoppa di Spagna. Era il primo dicembre del 2012 e decisero il derby Cristiano Ronaldo e Mesut Özil: per più di quattro anni i blancos non sono riusciti a battere l'Atletico in casa nel torneo nazionale e la squadra di Simeone è diventata una sorta di bestia nera nel "colosseo blanco", con un saldo di tre vittorie e un pareggio per i colchoneros nelle ultime quattro stagioni.

In quella stagione non arrivò nessun trofeo per il Real, anzi perse la finale di Copa del Rey contro l'Atletico al Bernabeu, ma subito dopo sono arrivati i trionfi con Carlo Ancelotti (quattro titoli) e quelli più recenti con Zinedine Zidane (otto).