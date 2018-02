Roman Torres, 31 anni, difensore centrale dei Seattle Sunders. A Panama è considerato un eroe nazionale, oltre che una colonna della selezione (102 presenze e 9 go): fu lui a segnare il gol decisivo contro il Costa Rica, regalando la storica qualificazione al Mondiale ai danni degli Stati Uniti. Un colosso alto 188 cm, che pesa 88 kg e in campo lo distingui anche per la capigliatura che o rende molto simile all'ex campione olandese del Milan, Ruud Gullit. Stopper e poi centravanti: a due minuti dalla fine del match ha lasciato il segno sulla sfida che ha scatenato l'euforia dei tifosi a spalancato le porte del Coppa in Russia. Dal Chepo (il primo club della carriera) fino all'avventura coi Sunders sono ben 8 le casacche indossate da Torres: in Colombia lo ricordano soprattutto per aver vestito le maglie di Junior Barranquilla, Atletico Nacional e Millonarios.

Il leader della nazionale di Panama è divenuto così popolare che, in quanto a forza fisica, ha soffiato il posto alla ‘bestia' Akinfenwa in Fifa 18 (e sarà così anche in Fifa 19): 99 per Torres, 98 per l'attaccante inglese che per anni era il terrore degli allenatori che lo incrociavano nelle gare di amichevoli. Mourinho temeva che in un contrasto con un avversario dalla stazza notevole (pesa cento chili) i suoi calciatori potessero avere la peggio e riportare gravi infortuni. Adebayo oggi gioca nei Wycombe Wanderers, di mestiere fa sempre l'attaccante ma questa volta deve arrendersi alla maggiore prestanza del centrale panamense.

Gli sviluppatori della EA (la casa produttrice del popolare videogioco) ha reso il difensore centrale il giocatore più forte del gioco grazie a una Hero Card dopo che Panama è riuscita a centrare la qualificazione. È l'unico giocatore ad avere 99 punti di forza, il che significa che è l'unica persona in gioco che potrebbe mettere fuori combattimento Akinfenwa. Come l'ha presa? Male anche se in maniera scherza in un'intervista a Soccer AM ha voluto mandare un messaggio a Torres: "Ora, io e te, quando e dove vuoi, dobbiamo fare quattro chiacchiere. Roman Torres, dobbiamo parlare…".