Adebayo Akinfenwa è uno degli idoli del calcio britannico e mondiale. L'attaccante inglese che è stato soprannominato La Bestia ed è conosciuto soprattutto per la sua imponente mole nelle ultime ore è finito al centro di un dibattito che riguarda la campagna acquisti del Chelsea.

L'attaccante del Wycombe interessa ai Blues? No ma Akinfenwa è stato taggato in un tweet fake che riguardava la notizia di un suo passaggio alla corte di Antonio Conte, che è alla disperata ricerca di una punta in questa sessione di mercato. Sana autoironia che fa bene ad un mondo sempre più burbero e esagerato come quello del calcio.

Akinfenwa: Conte non fa mangiare il pollo.

L'attaccante britannico ha retwittato questo "fake" e ha risposto ironicamente che non avrebbe accettato perché l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana non fa mangiare pollo durate gli allenamenti

Mi sono svegliato oggi sentendo le voci sul Chelsea. Sono molto lusingato ma devo rifiutare. Ho sentito che Conte non fa mangiare pollo durante gli allenamenti, non posso farlo.

Sul profilo della squadra londinese gli utenti si sono scatenati nei commenti ed è esploso la "Akinfenwa-mania": i tifosi dei Blues si sono sbizzariti con frasi tipo "Sei migliore di Morata e Batshuayi" o "Vieni al Chelsea e te lo compro io il pollo".

Chelsea vuole Dzeko ed Emerson.

Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per Emerson Palmieri ed Edin Dzeko: se per il terzino la trattativa è in corso, sulla base di 20 milioni più bonus, sull’attaccante per adesso non ci sono conferme e sembra parecchio difficile che la Roma si privi del bosniaco in questo momento della stagione. Nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Fernando Llorente, accostato ai Blues già lo scorso agosto.