La Roma è fuori dalla Champions League. La squadra giallorossa non è riuscita a qualificarsi per la finale di Kiev dopo la vittoria amara per 4 a 2 contro il Liverpool e l'amarezza è tanta per quell'andata gestita male e finita peggio (5-2). I ragazzi di Eusebio Di Francesco non sono riusciti a coronare una stagione europea incredibile ma il ranking stagionale della squadra capitolina, grazie al viaggio lunghissimo fino alla semifinale, è migliorato sensibilmente rispetto alle stagioni precedenti. Intanto oggi la società su Instagram e su Twitter ha mandato il suo augurio a Mohamed Salah che il 26 maggio sfiderà Cristiano Ronaldo & Co. per aggiudicarsi la "coppa dalle grandi orecchie":

Fa malissimo che il nostro incredibile sogno di andare a Kiev sia finito, ma tu invece ci sarai con i tuoi nuovi colori. Buona fortuna per la finale, Momo.

A post shared by AS Roma (@officialasroma) on May 2, 2018 at 1:51pm PDT

Pallotta: Senza il VAR gli arbitri si deprimono

James Pallotta non le manda a dire. Il patron della Roma, che ha lamentato un mancato rigore all’Olimpico nel 4-2 al Liverpool che è costato l’accesso alla finale, è ritornato sull’aiuto della tecnologia anche in Europa: "So che anche i direttori di gara ci restano male quando sbagliano. il VAR aiuterebbe tutti, è ora che si utilizzi. La squadra? Sono orgogliosissimo di tutti".

Nainggolan: Mi dispiace per il mio errore

Non è stata la migliore gara dell'anno per Radja Nainggolan quella con il Liverpool. Il centrocampista giallorosso attraverso il suo profilo Instagram si è rivolto ai tifosi postando una breve frase piena di rimpianto: "Orgoglioso di far parte di questa squadra, mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale. Si va avanti".